Что нужно сделать, чтобы чахлая герань превратилась в цветущий шар

Автора канала «На даче у деда Егора» не верил раньше, что герань может цвести зимой, пока не проверил несколько простых приемов, которые нужно применить в ноябре и декабре. Сейчас он рассказывает о них в своем блоге.

Самое страшное для герани — пересаживать в другой горшок. Она не любит перемен, особенно в короткие зимние дни. Освещение должно быть не просто ярким, а режимным. Включают лампу дневного света или фитолампу строго на 10-12 часов в день, расположив на расстоянии 25-30 см от цветка. Температура нужна прохладная, от +12 до +16 градусов, как в тех местах, где растет герань в Средиземноморье. Тогда герань получает сигнал к образованию цветочных почек. Полив осуществляют редкий, раз в 6-7 дней, теплой водой (30-35°C), иногда с добавлением ложки молока для восполнения кальция.

Вместо азотной подкормки используют зольную настойку (столовая ложка на литр воды) или настой банановой кожуры раз в две недели. В декабре обязательно срезают вытянутые побеги, оставляя 4-5 узлов, что дает сигнал к росту новых цветущих веточек. После обрезки горшок на три дня ставят в прохладу (+10°C), а затем резко переносят в тепло и под свет.