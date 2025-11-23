Почему крыса — не лучший питомец: малоизвестные факты

Декоративные​‍​‌‍​‍‌ крысы кажутся обворожительными и неприхотливыми домашними любимцами, но за ними нужно ухаживать, и порой это довольно хлопотное занятие. Практически никто из продавцов не предупреждает о том, что придется столкнуться с кучей проблем: ветеринарный уход, большая стайка, которую нужно будет содержать и уборка. Обо всех плюсах и минусах рассказывает автор канала «Питомцы Mail.ru».

Крысы живут недолго — от силы 2-3 года. Вряд ли вам захочется переживать о том, где брать новые силы, чтобы пережить горечь расставания. К тому же, эти социальные животные не переносят одиночества — содержание одной особи приводит к депрессии и агрессии, поэтому необходимо заводить минимум двух особей одного пола. Даже в составе группы с кем-то из сородичей, крысы требуют ежедневного человеческого общения — в идеале, часа, а то и больше.

Декоративные крысы — животные не из чистых. Клетку этих существ нужно мыть от 2 до 3 раз в неделю. Как и большинство грызунов, они склонны ко многим болезням, включая онкологию и респираторные заболевания. В поисках специалиста-ратолога и лечении таких зверьков вы можете вложить не самые маленькие суммы.

Если в вашей квартире крысы получат свободу — будьте готовы к тому, что они натворят немало бед: попытаются добраться до проводов, мебели, обоев. К тому же, далеко не все люди любят этих животных, и даже если вам они по душе, не все ваши гости или домочадцы будут в восторге от общения с ними.