Забудьте о швабре: технология «ленивой» помывки пола

Главный​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ секрет уборки состоит не в том, как упорно вы трудитесь со шваброй, а в том, чтобы начать войну с грязью до того, как она расползется по всей квартире. Авторы канала Litskevich Design пишут, что ваша главная миссия — воздвигнуть​‍​‌‍​‍‌ барьеры для нее.

Например, щетка-совок или робот-пылесос у входа в квартиру не дадут уличному мусору пробраться в коридор. Коврики-ловушки с коротким жестким ворсом у в прихожей и на кухне соберут на себя до 80% абразивной грязи. Правило «раздевайся сразу» поможет не заносить пыль и песок в дом.

Во время влажной уборки используйте технологию одного ведра. Для этого отлично подойдут парогенераторы и парошвабры. К тому же, это единственная техника, которая совершает уборку без использования химии и остается безопасной для человека и животных.

Альтернативой может стать швабра с плоской насадкой и одноразовые салфетки из микрофибры. Начинайте мыть пол из самого дальнего угла комнаты и направляйтесь к выходу, а салфетку мойте под струей воды, а не в ведре.

Чтобы ускорить весь процесс, используйте правило 30 секунд — если что-то испачкали, убирайте это немедленно. Храните в карманах домашней одежды небольшие салфетки и тряпочки, а при генеральной уборке ставьте таймер на 10-15 минут на каждую зону.