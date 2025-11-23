Догситтеры зарабатывают большие деньги: как взять собаку на передержку

Передержка собаки на время отъезда хозяина — удобная услуга, благодаря которой питомец переживает разлуку с хозяином без стресса, так как находится в привычной обстановке, в сравнении со специализированной зоогостиницей. Однако эта услуга не всегда бюджетная: опытные догситтеры зарабатывают на этом большие деньги. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, какие условия должны быть соблюдены, чтобы человек мог брать животных на передержку.

По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, чтобы взять собаку на передержку, человек должен соблюсти ряд условий:

Речь идет о регламентированных санитарных нормах, согласно которым догситтер на время отсутствия хозяина обязан взять на себя ответственность за обеспечение чистоты и надлежащего ухода за питомцем, оказать своевременную ветеринарную помощь, если это потребуется, и соблюдать условия выгула.

Также ветеринар отметил, что жилье, где собираются оставить собаку на передержку, должно соответствовать определенным нормам.

К примеру, в однокомнатной квартире нельзя держать сразу 10 крупных собак. А площадь двухкомнатной квартиры позволяет взять на передержку лишь две большие либо четыре маленькие собаки, потому что по регламенту правительством РФ утверждено, что на содержание собаки крупной породы должно отводиться 18 квадратных метров, а для мелкой породы — восемь квадратных метров, — сказал Шеляков.

Для собственной безопасности человек, который собирается взять животное на передержку, должен запросить у хозяина собаки сертификаты о прививках, напомнил ветеринар.

Лучше заранее убедиться, что собака вакцинирована и у нее нет серьезных заболеваний, потому что существует достаточно вирусов, которые передаются от животного к человеку, к примеру, бешенство, — предупредил Шеляков.

Важно также учитывать и вид передержки, потому что иногда люди отдают собаку не на время отъезда в командировку или отпуск, а для оказания качественного медицинского ухода, сообщил специалист.

Если это лечебная передержка, то человек, который забрал питомца, должен иметь хотя бы среднее профильное ветеринарное образование. В этом случае могут потребоваться профилактические или лечебные манипуляции, которые человек без опыта не сможет провести, — пояснил Шеляков.

Но ветеринар отметил, что услуга передержки очень востребована, потому что минимизирует психические последствия для питомца, а также сокращает риск заражения инфекциями и вирусами.

Клиника — рассадник болезней, поэтому совсем небезопасно оставлять животное на передержку там. Даже при условии стерилизации помещения есть риск подцепить инфекцию воздушно-капельным путем, так как там всегда есть больные животные. И с точки зрения психологии передержка дома будет менее травматична для животного, потому что он остается в привычной среде, — сообщил ветеринар.

