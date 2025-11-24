Пластик и бетон: как продлить жизнь столбам забора

Металл​‍​‌‍​‍‌ прекрасен как материал для столбов, но если им не уделить должного внимания и надлежащим образом не защитить от коррозии, ржавчина очень быстро испортит внешний вид и структуру. Автор канала «Реализатор идей» пишет, что ей подвергаются те участки столбов, которые находятся ниже уровня земли и в которых между грунтом и столбом может скапливаться вода.

© ГлагоL

Обычное покрытие грунтовкой и эмалью зачастую оказывается не столь действенным, так как эмаль со временем растрескивается и оголяет металл, а грунтовка никак не защитит ту часть столба, которая заглублена в землю.

Первый способ защиты берет свое начало от использования пустых бутылок и замеса из цементного раствора. После того, как столб установлен в свою лунку и промазан грунтовкой, ее заливают бетоном так, что столб в нижней части остается без защитного покрытия. После этого у пустой пластиковой бутылки отрезают ее горлышко и дно и нарезают ее вдоль по большей части поверхности, снимают с нее верхний слой и надевают «опалубку» срезанной бутылки на столб до того момента, как раствор в лунке застынет. Далее туда заливают раствор, давая ему время засохнуть, что и создает надежную защиту от влаги.

Второй способ — изготовление антикоррозийной защитной пленки из пластмассы. Берется кусок пластиковой тары, нарезается на мелкую крошку, затем отправляют его в растворитель 646 с добавлением ксилола. Смесь оставляют на сутки-двое, пока весь пластик полностью не разойдется. Полученную массу нужной густоты наносят на те столбы, что изготовлены из металла, и таким образом создается защитный, прочный слой, не дающий ржавчине атаковать металл.