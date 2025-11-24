Названы признаки диагноза аутизма у домашних питомцев

Ученые утверждают, что собаки могут быть нейродивергентными, как и люди - вот основные признаки, на которые следует обратить внимание. По словам специалистов, аутизм присущ не только людям, поскольку новые данные показывают, что собаки могут быть подвержены этому феномену.

По словам доктора Жаклин Бойд, зоолога из Ноттингемского Трентского университета, собачки могут быть такими же нервно-психическими, как и их хозяева, пишет Daily Mail. Доктор Бойд говорит, что у наших верных компаньонов могут быть сходные структурные и химические различия в мозге, которые можно обнаружить у людей.

Это означает, что у собак могут проявляться симптомы, которые у людей были бы диагностированы как аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

В настоящее время официального диагноза аутизма или СДВГ у собак не существует, и ветеринары объединяют это поведение под общим названием "Дисфункциональное поведение собак" (CDB), отмечает Daily Mail.

Однако доктор Бойд говорит, что сейчас ученые начинают уделять серьезное внимание идее о том, что животные могут воспринимать мир по-разному из-за разнообразия в функционировании их мозга.Доктор Бойд рассказывает Daily Mail:

"Некоторые собаки могут быть очень похожи на нейротипичных людей, в то время как другие собаки могут быть более нейродивергентными и больше походить на людей с аутизмом или СДВГ".

Итак, Daily Mail дает советы, как можно определить, страдает ли собака аутизмом.Нейродивергенция - это термин, который ученые используют, чтобы говорить о различиях в функционировании мозга некоторых людей. У людей это может вызывать условия, которые влияют на то, как некоторые люди взаимодействуют с окружающим миром. Это включает в себя проблемы с обучаемостью, такие как дислексия и диспраксия, или более серьезные состояния, меняющие жизнь, такие как расстройства аутистического спектра и СДВГ, поясняет Daily Mail.

Раньше ученые думали, что эти условия присущи только человеку, но современные исследования показывают, что это не обязательно так. В настоящее время исследования показали, что многие животные, включая собак, крыс, мышей и приматов, могут иметь поведенческие и генетические признаки, которые у людей можно было бы диагностировать как нейродивергенцию. Однако диагностировать нейродивергенцию у собак чрезвычайно сложно.

Доктор Бойд говорит:

"Поставить человеческий диагноз животному, которое не может говорить так же, как мы, - это действительно сложная задача. Но мы можем сказать, что иногда они проявляют тенденции к поведению, которые у человека соответствовали бы диагностическим критериям нейродивергентного состояния".

Одной из наиболее очевидных поведенческих тенденций является высокий уровень импульсивности или плохой контроль над своими побуждениями. У людей с СДВГ часто наблюдается дисбаланс нейромедиаторов серотонина и дофамина, которые важны для эмоциональной стабильности и концентрации внимания. Исследования также показали, что низкий уровень этих нейромедиаторов связан с импульсивностью у собак.

Доктор Бойд добавляет:

"Простой признак, на который я всегда обращаю внимание, - это повышенная бдительность или гиперфокусировка".

Эти черты делают собаку чрезвычайно наблюдательной или проявляющей повышенный интерес к внешнему миру, и они "имитируют" некоторые черты, которые были бы характерны для некоторых форм СДВГ или аутизма.

У некоторых собак также могут проявляться признаки, которые обычно ассоциируются с аутизмом у людей, пишет Daily Mail. Это может включать чрезмерную чувствительность к определенным звукам, таким как фейерверки или крики.

Аналогичным образом, собаки могут испытывать некоторые социальные трудности, связанные с аутизмом у людей.

Исследования показали, что у некоторых биглей есть мутация в гене под названием Shank3, которая связана с аутизмом у людей. Исследования показали, что это также сопровождается снижением передачи сигналов между клетками в областях мозга, связанных с вниманием, и снижением уровня "нейронной связи".

Всякий раз, когда люди взаимодействуют в социальных ситуациях, паттерны активности в нашем мозге и теле начинают синхронизироваться, и то же самое происходит с собаками. Однако собаки с аутистическими симптомами не демонстрируют такого же уровня нейронной синхронизации с людьми, как более нейротипичные собаки. Собаки с этим геном испытывают трудности в общении и не проявляют желания взаимодействовать с людьми. Это может проявляться как беспокойство по отношению к другим собакам или незаинтересованное отношение к людям.

При этом доктор Бойд отмечает, что признаки нейродивергенции у собак, вероятно, столь же разнообразны, как и у людей:

"Человеческая популяция нервно разнообразна в том смысле, что существует множество нейротипов, и, вероятно, то же самое наблюдается у собак и многих других видов. Возможно, дело не столько в том, чтобы определить, является ли ваша собака нейродивергентной, сколько в том, чтобы признать, что у нас есть нейроразнообразие".

Это означает, что владельцы собак должны обращать внимание на особые потребности или трудности своей собаки и стараться приспособиться к ним.

Однако, если вы обеспокоены поведением своей собаки, лучше всего обратиться за помощью к специалисту, советует Daily Mail.

Доктор Бойд добавляет: