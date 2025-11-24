В России выступили против расширения списка опасных пород

Российская кинологическая федерация выступила против расширения списка опасных пород
Там заявили, что таких видов не бывает, а встречаются отдельные агрессивные особи.
Об этом сообщили РИА Новости в организации, комментируя заявление депутата Госдумы Александра Спиридонова, который сказал, что в России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак.
«Подход к формированию нового списка вызывает сомнения. Существующий на сегодня перечень из десяти пород и двух групп гибридов был предложен Российской кинологической федерацией и обоснован чётким принципом: в него вошли те породы собак, с которыми никогда не велась селекция на лояльность к человеку и которые запрещены к разведению во всех цивилизованных кинологических системах мира», — заявили в федерации.