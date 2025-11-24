Садовод рассказала, как обустроить огород на подоконнике

Дачный сезон закончился, но желание иметь свежие овощи и зелень зимой осталось. Современные технологии позволяют выращивать небольшой огород на подоконнике, даже без опыта садоводства. Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS, какие растения подходят для домашнего выращивания, как выбрать почву и ухаживать за ними.

Екатерина рекомендует выращивать: петрушку, укроп, базилик — они неприхотливы и быстро растут; салат — разнообразные сорта можно выращивать в контейнерах круглый год; зелёный лук — растёт круглый год; микрозелень редиса, гороха, брокколи — быстро прорастает и богата витаминами.

Выбирайте компактные виды растений для небольших горшков и недостаточного света. Лук, например, даёт зелень через 2 – 3 недели после посадки.

Используйте специальный почвогрунт для комнатных растений или рассады. Он должен быть лёгким и рыхлым. Для разных растений требуются разные условия: помидоры и огурцы предпочитают кислый грунт, а петрушка — щелочной.

Выбор горшка зависит от размера корневой системы растения. Для зелени подойдут небольшие стаканчики, а для крупных растений — глубокие и широкие ящики. Используйте пластиковые горшки с дренажными отверстиями и ставьте их на подставки. Горшки лучше разместить на южных окнах, а для перцев может потребоваться фитолампа.

Поливайте растения, когда верхний слой почвы просохнет Избегайте переувлажнения земли, чтобы не погубить растения. Обычно зимой в квартирах воздух сухой, поэтому используйте увлажнитель воздуха или разместите ёмкость с водой рядом с растениями. Не ставьте их рядом с отопительными приборами и избегайте сквозняков.

Выращивание растений дома приносит не только свежие витамины, но и положительные эмоции. Это отличный способ отвлечься и почувствовать себя ближе к природе. Екатерина Рассадина утверждает, что это не сложный процесс, если уделить растениям немного внимания.