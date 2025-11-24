Что действительно вредит стиральной машине: пять ошибок

Производители​‍​‌‍​‍‌ стиральных машин пытаются сделать их использование максимально удобным, однако это приводит к тому, что пользователи забывают основополагающие правила эксплуатации, что влечет за собой быстрый выход техники из строя. Автор канала ICHIP.RU рассказывает о пяти главных условиях долгой жизни машины.

Одна из самых привычных ошибок — перегрузка барабана. Если машина рассчитана на 6 кг, это не означает, что можно вплотную ее забивать. Комплект постельного белья весит 1,2–1,5 кг, мужские джинсы — около 800 г. При стирке хлопка и синтетики рекомендуется заполнять барабан не более чем на 2/3, а для шерсти и полотенец — наполовину. Перегруз вызывает дисбаланс, что негативно влияет на ресурс деталей, а недогруз ведет к вибрациям.

Вещи, которые находятся в карманах, серьезно угрожают технике. Монеты и плохо пришитые пуговицы могут застрять в сливном насосе и разрушить его. Следует обратить внимание на количество моющего средства. Если его слишком много, при сильных загрязнениях оно не улучшит качество стирки, а только создаст возможность засорения заливного патрубка или сливного фильтра. Рекомендуемая доза составляет 150–170 г для полной загрузки барабана на 5 кг белья. Для более точного подсчета стоит прочитать инструкцию к вашей конкретной модели.

Мелкие вещи, к примеру, носки и трусы, лучше стирать в специальных мешках — иначе они могут забираться в зазор между барабаном и баком, а твердые элементы, например, косточки от бюстгальтеров, способны повредить резиновый уплотнитель или сам бак. После стирки машину необходимо проветривать — оставлять дверцу и отделение для моющих средств открытыми. Это исключает появление коррозии на металлических деталях и не дает возможности возникновения затхлого запаха белья.