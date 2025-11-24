Дизайнер дала советы по выбору новогодней елки

При выборе новогодней елки важно оценивать запах и плотность веток. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьера, декоратор Ирина Макарова.

По ее словам, лучше всего выбирать варианты с густой кроной и ровной формой. У искусственных моделей не должно быть резкого запаха пластика или клея. Эксперт также посоветовала уделять внимание сочетанию елки с интерьером. Так, для ярких помещений подойдут елки в сдержанных тонах. Альтернативой может стать елка, будто припорошенная снегом.

«Сегодня появился тренд на елки-половинки для компактных квартир. Они могут быть достаточно высокими, пушистыми, но при этом занимают в два раза меньше пространства», — поделилась Макарова.

Кроме того, популярностью пользуются подвесные и настенные елки, добавила она.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев до этого рассказал «Газете.Ru», что признаком качественной новогодней ели является стальной каркас и устойчивая подставка. Он также рекомендовал обязательно проверять ветки — они не должны сыпаться.

Ранее россиянам назвали простой способ проверить качество искусственной елки.