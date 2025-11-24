Старый лак с дерева: быстрое удаление аптечным средством

Димексид​‍​‌‍​‍‌ — это препарат, который с конца XIХ века широко применяется в медицине, а беспрецедентная способность растворять и проникать в ткани сделала его незаменимым средством в домашнем хозяйстве. Автор канала «Мастер-Ок» пишет, что это универсальное средство может стать хорошей альтернативой традиционным растворителям для удаления старых краски и лака с древесины.

Для работы понадобятся: димексид в оригинальной упаковке, удобная емкость, кисть, металлический шпатель и резиновые перчатки. Неразведенный препарат нужно наносить кистью на древесину и оставлять минимум на пять минут. За это время димексид успеет проникнуть в структуру лаковой пленки и растворить ее, после чего старое покрытие очень легко можно соскоблить шпателем. Однако важно не промахнуться с нанесением, димексид не имеет резкого запаха, характерного для большинства растворителей, поэтому следует быть внимательнее.

После промывки поверхности щеткой или губкой с моющим средством, чтобы смыть всю грязь и растворитель, изделие дополнительно зачищают наждачной бумагой и сушат. Для лучшего сохранения древесины можно смазать ее льняным маслом с добавлением воска.