Костная, кровяная и рыбная мука: какая разница для сада

Истории о невероятной пользе разных видов муки для огорода разлетелись по интернету. По словам автора канала «Цветочная няша», это действительно эффективное удобрение, но оно требует знаний в области дозировок и способов хранения.

Костная​‍​‌‍​‍‌ мука — это фосфатное удобрение с содержанием фосфора около 15%, а также около 2-3% калия, 1-2% азота и большое содержание кальция. Она относится к медленнодействующим удобрениям, которые отдают питательные вещества в течение нескольких месяцев, а иногда и сезонов, и поэтому вносятся не ежегодно, а через сезон или даже через 2-3 года. Норма внесения — 200-300 г/м² при сплошном внесении или по столовой ложке на лунку при посадке. Не рекомендуется превышать дозировку, так как при избытке фосфора погибают полезные бактерии в почве, и создается дефицит других элементов. Максимальный эффект достигается в сочетании с навозом или компостом осенью.

Кровяная мука — это азотное удобрение с содержанием азота около 12%. Но при хранении в открытых мешках уже через несколько дней азот начинает испаряться в виде аммиака. Из-за запаха это удобрение не используют в закрытых теплицах и для комнатных растений. Кровяную муку вносят весной в лунки, либо сплошным способом, но не более одного раза в сезон и не во второй половине лета.

Рыбная мука может быть как фосфорным удобрением, так и азотно-фосфорным, в зависимости от того, из каких отходов ее делают: из костей, хвостов и голов или из мяса и внутренностей рыб. Как и костная мука, – это медленнодействующее удобрение, и ввиду этого ее следует применять с осторожностью. Кроме того, она редко встречается в регионах, где не занимаются переработкой рыбы.