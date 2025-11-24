Какие вещи лучше не чистить содой?

Сода славится способностью хорошо очищать разные предметы, однако с некоторыми материалами ее лучше не использовать. Об этом предупредила Общественная Служба Новостей.

Например, сода вступает в реакцию с алюминием и оставляет темные пятна, поэтому алюминиевую посуду лучше чистить специальными средствами. Деревянные поверхности тоже не стоит чистить содой, так как средство способно оставить микроцарапины. Кроме того, сода разрушает защитный слой антипригарных покрытий, оставляет разводы и мелкие царапины на тонированном и матовом стекле.

Мрамор и гранит тоже чувствительны к абразивам - сода оставляет матовые пятна и портит полировку. В случае с золотыми и серебряными украшениями сода может поцарапать мягкие металлы. Экраны, клавиатуры и сенсорные панели не чистятся содой, так как ее частицы могут попасть внутрь устройства и привести к поломке. Кожаные диваны, сумки и обувь тоже нельзя чистить содой - она сушит кожу и приводит к трещинам.