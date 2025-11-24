Россиянам посоветовали составить план уборки к Новому году

Для подготовки дома к празднованию Нового года необходимо составить четкий план уборки. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель компании «Клининг24» Ольга Кабанова.

«Первый и очень важный шаг — составить четкий план уборки. Если вы начнете думать об этом заранее, можно распределить задачи на несколько дней. Такой подход поможет избежать усталости и нервозности, да и с концентрацией на каждом задании будет легче», — заявила эксперт.

Кабанова рекомендовала разделить уборку на блоки: расхламление, генеральная уборка, отдельно — уборка кухни, ванной комнаты и прихожей. Чтобы не перегружать себя, она посоветовала запланировать выполнимое количество задач в день — 3–5 пунктов.

«Не забывайте делать небольшие перерывы для отдыха, иначе «запала» на все не хватит. Если вы проживаете в квартире не одни, то справедливо разделите обязанности на всех членов семьи. Попросите домочадцев помочь вам с уборкой, распределяя обязанности пропорционально их возрасту и возможностям», — рекомендовала руководитель клининга.

Тем, у кого есть домашнее животное, эксперт рекомендовала отдельно уделить время для уборки мест, где больше всего любит бывать питомец.

Она посоветовала попробовать метод уборки сверху вниз, который помогает эффективно убрать всю пыль и грязь.

«Начинайте с потолочных люстр — они собирают много пыли. Протирайте карнизы, верхушки шкафов, двери и подоконники. Затем переходите к пылесосу и влажной уборке мягкой мебели: диваны, кресла, кровати. Используйте специальные средства для чистки ткани. Контролируйте, чтобы не пропустить углы и верхние поверхности. Обязательно не забывайте открывать окна во время уборки», — поделилась Кабанова.

Эксперт рекомендовала особое внимание уделить кухне, ванной комнате и прихожей.

«На кухне нужно тщательно помыть холодильник, микроволновку, духовку, аэрогриль и другую технику, особенно если она будет использоваться для приготовления праздничных блюд. Протрите все фасады шкафов, очистите столешницы и разделочные поверхности. Если на Новый год планируется использовать другую посуду, достаньте и помойте её заранее», — заявила Кабанова.

В ванной она рекомендовала начать уборку со стен — удалить налет, жировые пятна и плесень с помощью специальных средств. Эксперт призвала также почистить душевую кабину, смесители, унитаз и раковину и вымыть фасады шкафчиков и зеркала.

«В прихожей не забудьте тщательно почистить придверный коврик и, при необходимости, помыть его — он первый контакт гостей с вашим домом. Вымойте полы и обработайте поверхности, если там есть шкафчики или полки», — отметила Кабанова.

Кроме того, она посоветовала заранее подумать о размещении елки и других украшений, чтобы понять, что необходимо докупить.