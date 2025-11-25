Чихуахуа оказалась наследником волка

Новое исследование, проведенное учеными из Американского музея естественной истории и Смитсоновского института, показало, что многие современные собаки, несмотря на значительные различия в размерах и характерах, имеют в своем геноме следы предков-волков. Эти гены ответственны, например, за размер тела, обоняние и черты характера. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые исследовали 7914 собак, включая породистых и деревенских, и проанализировали геномы более 2700 особей. Они обнаружили, что почти у двух третей пород собак присутствуют волчьи гены, полученные в результате скрещивания около 1000 поколений назад, то есть уже после одомашнивания и появления домашних собак как вида. Даже у таких мелких пород, как чихуахуа есть 0,2% волчьего генома. Чаще всего волчья ДНК встречается у крупных пород, а также у собак, выведенных для специфических задач, например, у арктических ездовых и охотничьих собак.

Ученые отметили, что собаки с большим процентом «волчьей крови» имеют такие черты, как независимость, территориальность и подозрительность к незнакомцам. В то время как породы с низким содержанием волчьих генов характеризуются как более дружелюбные и склонные угодить человеку.

Исследование также выявило связь между волчьими генами и особенностями поведения собак. Например, деревенские собаки, которые часто полагаются на обоняние для поиска пищи, имеют усиленные гены обонятельных рецепторов. У тибетских мастифов был найден ген, похожий на ген тибетского волка, помогающий переносить низкое содержание кислорода на высокогорье.

«Собаки, несмотря на свою близость к волкам, прошли долгий путь эволюции, решая проблемы выживания с человеком, такие как защита стада или поиск пищи. Эти генетические адаптации могут помочь собакам успешно жить в различных условиях, от деревенских улочек до высокогорья», — говорит соавтор исследования Логан Кистлер.

Хотя исследование не доказывает, что волчьи гены напрямую влияют на поведение собак, оно открывает перспективы для дальнейших исследований в области поведенческой науки. Собаки, по-видимому, использовали волчьи гены как часть своего эволюционного набора инструментов, помогая сохранять свою адаптивность и выживаемость на протяжении тысячелетий.