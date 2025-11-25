Какие вещи ни в коем случае нельзя мыть в посудомойке

Сегодня посудомоечная машина - незаменимый помощник на кухне. Однако посуду и столовые приборы из некоторых материалов в неё класть нельзя, иначе они потеряют свои свойства.

Чугунная посуда. Со временем такие сковородки и казаны покрываются антипригарным слоем. Посудомойка смывает этот слой, а высокая влажность способствует возникновению ржавчины.

Деревянные разделочные доски, утварь. Дерево и посудомойка никак не сочетаются. Из-за влаги разделочные доски деформируются, покрываются трещинами, лопатки и ложки теряют форму, могут расслоиться. Такую утварь нужно мыть вручную тёплой водой с мылом и сразу же вытирать насухо.

Ножи. В посудомойке они тупятся в два раза быстрее. Профессиональные повара моют ножи только вручную.

Хрусталь, тонкое стекло. Они слишком хрупки для посудомойки.

Антипригарная посуда с тефлоновым покрытием. При мытье в посудомойке значительно сокращается срок службы антипригарного покрытия.

Медная и латунная посуда. Они потеряют свой благородный блеск из-за мытья в посудомоечной машине.

Термосы, термокружки с вакуумной изоляцией. Высокая температура может нарушить их герметичность, из-за чего они потеряют свои изоляционные свойства.

Алюминиевая посуда без покрытия. Из-за мытья в посудомойке алюминий темнеет, покрывается пятнами, может начать разрушаться.

Посуда с золотой или серебряной каймой. Она потускнеет, а напыление сотрётся от мытья в посудомоечной машине.

Пластиковые контейнеры (некоторые виды). Тонкий и дешёвый пластик от высоких температур деформируется. Лучше всего мыть такие контейнеры вручную.