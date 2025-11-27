В России назвали самые нежелательные подарки

Что дарить не стоит? Россияне составили список «неудачных» подарков: более половины респондентов считают сертификаты на мероприятия и мотивационные книги наименее желанными подарками – рассказывает Роскачество.

Исследовательский холдинг «Ромир» совместно с сетью магазинов Fix Price провели опрос среди 1 500 жителей разных регионов России в возрасте от 18 до 64 лет. Результаты показали, что 54% респондентов считают самым нежелательным подарком сертификаты на неинтересные для них мероприятия. На втором месте – книги по саморазвитию: их нежелательными назвали 51% опрошенных, пояснив, что воспринимают их как «навязчивые и бесполезные».

Также в число неудачных подарков попали предметы интерьера (46%), алкоголь (37%) и неподходящая косметика или парфюмерия (34%). Особенно негативно к алкогольным презентам относится молодёжь 18–24 лет – каждый второй представитель этой возрастной группы считает их плохим выбором.

Опрос также выявил, какие подарки россияне сами могут вручить без особого энтузиазма. Так, 43% признались, что готовы преподнести небольшой сувенир коллеге или дальнему родственнику, к которому не испытывают сильной симпатии. 23% не исключают, что могут подарить ненужную вещь, 13% – сертификат на случайное мероприятие, 10% – предмет интерьера, а 8% – книгу по саморазвитию.

При этом 53% участников опроса подчеркнули: главное в подарке – внимание и забота, а не его стоимость. Четверть (24%) считают идеальным несколько небольших, но значимых вещей. В то же время 17% отметили, что цена все же имеет значение, особенно, если даритель может себе это позволить.