Эксперт рассказал, как дольше сохранить овощи свежими и полезными

Вопрос о том, как сохранить овощи свежими и насыщенными витаминами после их покупки или сбора, всегда остаётся актуальным. Правильное хранение и переработка овощей не только помогают сохранить их вкусовые качества, но и максимально удерживают ценные питательные вещества. Об этом рассказала РИАМО главный технолог компании «Пиканта» Светлана Старова.

По словам Старовой, ключевой принцип успешного хранения овощей — в создании условий, которые замедляют естественные процессы увядания и порчи. Для большинства корнеплодов идеальным местом будет прохладный, тёмный и хорошо вентилируемый погреб или кладовая. В таких условиях овощи могут оставаться свежими в течение длительного времени.

Современные научные исследования показывают, что шоковая заморозка — это один из наиболее эффективных способов сохранения витаминов в овощах — до 90% полезных веществ. Перед заморозкой овощи необходимо тщательно вымыть, просушить и, при необходимости, нарезать. Чем быстрее происходит заморозка, тем мельче будут кристаллы льда, что минимизирует их негативное влияние на структуру продукта. В результате, после оттаивания овощи сохраняют свою форму, сочность и аромат.

Также существуют и другие щадящие методы переработки овощей, такие как сушка и квашение. Сушка идеально подходит для зелени, а квашение капусты не только сохраняет, но и увеличивает содержание витамина С благодаря молочной кислоте.

При хранении томатов важно учитывать, что низкие температуры негативно влияют на их вкус и текстуру. Холодильник подходит только для разрезанных плодов, а целые томаты лучше держать при температуре 10 – 21°C, вдали от прямых солнечных лучей и при хорошей вентиляции. При правильном хранении томаты могут оставаться сочными на протяжении нескольких недель или даже месяцев.

