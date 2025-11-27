Как правильно поливать растения, чтобы не навредить

Казалось бы, что может быть проще полива растений? Но за этим скрывается целая наука. Чтобы зеленые питомцы были здоровы, важно учитывать несколько ключевых моментов.

© ГлагоL

Начните с качества воды. Холодная вода из-под крана причиняет стресс для корней. Дайте ей отстояться и прогреться до комнатной температуры. Идеально, если она будет на пару градусов теплее воздуха, отмечает канал «Оазис на окне».

Относительно количества воды, уместно будет сказать, что здесь работает принцип «лучше реже, но обильнее». Поливайте так, чтобы вода промочила весь земляной ком и вышла в поддон. После этого обязательно слейте все излишки, иначе корни могут загнить. Обратите внимание на вес горшка. После правильного полива он становится заметно тяжелее.

Важно также соблюдать баланс в частоте полива. Одинаково плохо, как постоянное переувлажнение. так и хроническая засуха. В первом случае корни начинают гнить, во втором — растение сбрасывает листья и увядает. Интервал между поливами зависит от вида растения, размера горшка, температуры в комнате и даже времени года.

Если случайно пересушили растение, не пытайтесь полить двойной порцией воды. Вернитесь к обычному режиму, это даст вашему растению больше шансов на восстановление.