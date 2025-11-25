Как на Новый год украсить дом, в котором живут питомцы

Чтобы ни украшения, ни питомцы в Новый год не пострадали, нужно правильно выбрать елку, игрушки и места их размещения.

Варианты хвои

Искусственная елка не поранит животное, если оно решит погрызть иголки.

А если есть желание нарядить настоящее дерево, нужно выбрать сосну — ей пушистые члены семьи обычно интересуются меньше.

Тяжелый экземпляр необходимо поместить в железную подставку, а затем привязать ствол к болту в стене. Такую конструкцию питомец не сможет повалить на пол.

Также при выборе натуральной елки придется постоянно подбирать иголки с пола, а воду в емкости под хвоей закрывать тканью или картоном для безопасности.

Если животные не могут равнодушно наблюдать за деревом, придется делать букет из веток и крепить к потолку. Его можно повесить на люстру, но только при использовании энергосберегающих лампочек — от других растение загорится.

Как быть с украшениями

Необходимо использовать игрушки из пластика, дерева, бумаги или ткани, а стеклянные атрибуты размещать как можно выше.

Дождик и мишуру лучше не покупать. Если питомцы ими подавились, важно сразу обратиться к ветеринару. Нельзя вытаскивать застрявшие части украшений из животных самостоятельно — есть шанс повредить стенки кишечника.

За гирляндами тоже необходимо следить и выключать их из розетки при выходе из комнаты, пишет gorod55.ru.

