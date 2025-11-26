Стало известно, что нельзя давать кошке зимой

С наступлением холодов потребности организма кошек меняются, поэтому рацион питомца требует особого внимания и корректировки. Ветеринары настоятельно предупреждают владельцев, что некоторые продукты, которые часто воспринимаются как безопасные или даже полезные «лакомства», на самом деле могут нанести серьезный ущерб здоровью животного.

© penzainform.ru

Многие хозяева предпочитают натуральное кормление из опасения «химических» компонентов в промышленных кормах. Но такой подход несет в себе не меньше рисков, если владелец не обладает четкими знаниями о физиологии кошек и правилах составления рациона.

При кормлении натуральными продуктами крайне важно исключить некоторые категории, представляющие прямую угрозу здоровью питомца.

Трубчатые кости и речная рыба. Эти продукты являются главными источниками опасности травматизма. Мелкие, острые фрагменты костей могут проткнуть или серьезно повредить слизистые оболочки пищевода, желудка или кишечника, что во многих случаях требует немедленного хирургического вмешательства.

Цельное молоко. Широко распространенный миф о пользе молока может привести к серьезным расстройствам пищеварения. Большинство взрослых кошек страдают от непереносимости лактозы, которая проявляется острой диареей, вздутием и болезненными ощущениями в животе.

Жирное мясо. Чрезмерное содержание жиров в пище создает колоссальную нагрузку на пищеварительную систему, в особенности на печень и поджелудочную железу, повышая риск развития у кошки панкреатита и других заболеваний ЖКТ.

Грамотно разработанное и сбалансированное меню является основой крепкого иммунитета и высокого уровня энергии, что особенно важно в холодное время года. Зимний рацион должен быть питательным, легкоусвояемым и теплым. Поэтому ветеринары рекомендуют использовать в холодное время года исключительно промышленные корма, которые составляются специалистами.