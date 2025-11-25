Плетеная елка: эко-альтернатива новогоднему дереву

Захотели пойти в лес? Соберите там прутики ивы, дерена или рябины — из них получится удивительная елка в эко-стиле. О том, как создать такую новогоднюю красавицу, рассказывает автор канала «Живые вещи».

Для работы понадобятся свежие, но немного подсохшие веточки (достаточно хранить их дома около шести часов). Самые тонкие и длинные следует отложить для скрепления каркаса.

Н​‍ачнем плести елочку с основания: для него нам понадобятся 6 прутиков примерно одинаковой толщины, длиной равной желаемому диаметру основания нашей елочки. Три из них нужно расщепить посередине, продеть в них остальные заготовки, и добавить для скрепления еще две тонкие веточки. Первый ряд плетем двумя прутиками, очень плотно и аккуратно переплетая их, затем разводим стойки в стороны и оплетаем по ​‍​‌‍​‍‌кругу.

Можно плести плотно, как традиционную корзинку, или свободной «улиткой». Второй вариант быстрее и требует всего 4 дополнительных прутика. После формирования основания к оставшимся хвостикам подсовываются новые длинные прутики, которые собираются в пучок, формируя силуэт елки. Плетение продолжается по кругу техникой «веревочка в два прутика» — либо плотно, либо той же свободной улиткой.

Готовую конструкцию скрепляют обмоткой из тонкого прутика, а из свободных концов можно создать звездочку или оставить их торчать естественным образом. Получается воздушная, легкая елка, которую можно наполнить шишками, шарами, мхом или гирляндой. Особенно практичный вариант — елка-кормушка с размещенным внутри блюдцем для птичьего корма, которая станет украшением и для сада, и для ​‍​‌‍​‍‌дома.