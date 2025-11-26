Как сделать новогоднюю елочную игрушку своими руками
Самодельные елочные игрушки не только помогут создать дома уют, но и позволят весело провести время с детьми и другими членами семьи. Рассказываем, что для этого нужно.
Из чего можно сделать новогодние игрушки своими руками
Перед тем как начинать творить, подумайте, из каких материалов вы хотели бы сделать декор и какие техники использовать. Для работы подойдут:
- готовые основы для декорирования;
- пуговицы;
- пайетки, бусины, бисер;
- ленты;
- бумага, старые газеты и журналы;
- картон;
- пробки от винных бутылок;
- шерстяные нитки и джутовая бечевка;
- шишки;
- бельевые прищепки;
- пластиковые и стеклянные бутылки, банки;
- вата;
- макароны, фасоль, крупы, кофейные зерна;
- старые CD-диски;
- перегоревшие лампочки;
- фетр, фоамиран, фатин и другие ткани;
- синельная и обычная проволока;
- старые носочки и варежки для младенцев;
- фольга;
- соленое тесто и застывающий воздушный пластилин;
- пряничное тесто;
- пушистые ветки елки, сосны, пихты;
- тонкие ветви без листвы и хвои;
- тонкие кулинарные шпажки;
- засушенные круглые плоские дольки апельсинов и других цитрусовых;
- палочки корицы и звездочки бадьяна.
Если украшения планируется оставлять на улице, можно сделать гирлянду из кубиков льда для коктейлей, замороженных в холодильнике. Если капнуть краситель, они будут цветными. Главное — не забыть положить в форму веревочку.
Также, помимо материалов, оцените, какие у вас есть под рукой инструменты и чего может не хватать:
- ножницы, канцелярский нож;
- клеевой пистолет, клей ПВА, "Момент", обычный "карандаш";
- краски, цветные карандаши, маркеры;
- кисточки и ватные палочки;
- зубочистки;
- швейные нитки и иголки.
Что со всем этим делать? Вырезать, склеивать, раскрашивать, плести, вязать, сшивать. Обвязывать основу декором или обклеивать поверх. Любые комбинации техник, на какие хватит фантазии, могут сработать.
Если планируете расписывать что-то и хотите создать повторяющийся узор, свой набор для творчества можно дополнить бумажными трафаретами.
Какие новогодние украшения можно сделать своими руками
Оценив, какие материалы есть под рукой и какие техники работы с ними хочется опробовать, остается придумать, что именно мы создать. Это могут быть:
- шары;
- гирлянды;
- венки;
- елки;
- деды-морозы, санта-клаусы и просто гномы в колпаках;
- ангелы;
- снеговики;
- птицы;
- мишки;
- олени;
- снежинки;
- звезды;
- колокольчики;
- шапочки;
- сапожки и варежки.
На стыке культур
Если не знаете, с чего начать, предлагаем создать что-то с изображением красного или оранжевого коня. Ведь, согласно китайскому гороскопу, животным-талисманом наступающего 2026 года будет огненная лошадь — символ свободы, решимости и неукротимого стремления вперед. В российской культуре и образ коня, и красный цвет тоже издавна активно использовались в декоре.
Например, красных лошадей можно встретить в изделиях народных промыслов:
- Архангельской области — в мезенской и борецкой росписи;
- Ивановской области — в палехской лаковой миниатюре;
- Московской области — в гороховецкой игрушке;
- Нижегородской области — в городецкой росписи сами кони обычно черные, но у них нередко пламенеют алые гривы, да и сбруя — в тон.
В разных регионах конь мог олицетворять как солнце и плодородие, так и богатство, зажиточность. Ну а яркий, нарядный красный цвет ассоциировался с огнем, жизнью, радостью. Кроме того, красные кони используются и в христианских образах.
В Ростовской области с 2018 года красный конь выбран официальным туристическим символом. Дизайнеры, которые разрабатывали эмблему, вдохновлялись, с одной стороны, казачьими лошадьми, а с другой стороны, картинами Кузьмы Петрова-Водкина, который родился, жил и творил в регионе ("Купание красного коня", "Фантазия"). Кроме того, авторы концепции проводили ассоциации с полотном Казимира Малевича "Скачет красная конница".
Словом, тот, кто выбирает огненно-красных и рыжих лошадей для новогоднего творчества, обращается не только к чужеземным, но и к родным традициям.
Что можно сделать своими руками вместе с детьми
Игрушка из картона
Простой вариант подойдет даже для самых маленьких творцов. Так получится плоская односторонняя или двусторонняя фигурка, которую можно повесить на елку.
- Нарисуйте на плотном картоне силуэт будущей игрушки. Делайте его достаточно крупным. Пусть лошадка будет пони и тяжеловозом с мощными крупом и ногами, пышными развевающимися гривой и хвостом.
- Можно найти подходящий рисунок в интернете, распечатать его и использовать в качестве шаблона.
- Если не хотите делать фигурку двусторонней, выбирайте цветной оборот или обклейте его, например, фольгой.
- Подготовьте клей и разнообразные крупы, бобовые, макароны: рис, пшено, гречку, сухие горох и фасоль, мелкую лапшу, кофейные зерна.
- Раскрасьте силуэт, приклеивая на него крупинки разных материалов, как кусочки мозаики.
Еще одна несложная идея для елочной игрушки — картонная болванка, аккуратно обмотанная джутовой бечевкой.
- Нарисуйте желаемый силуэт или распечатайте картинку из интернета. Например, лошадь-качалку простой формы.
- Вырежьте заготовку из толстого коробочного картона. Можно сделать две детали и склеить их телами и головой, оставив ноги и полозья свободными. Это добавит фигурке объема.
- Плотно обмотайте заготовку веревкой. Не забудьте предусмотреть петельку, чтобы игрушку можно было повесить. Когда закончите, закрепите кончик бечевки клеем.
Экспериментируйте с намоткой. Может хорошо выглядеть вариант, когда намотка не закрывает всю фигурку, а, например, только имитирует седло и амуницию на ногах, декор на полозьях качалки. Открытый картон можно разрисовать и декорировать другими способами. А еще, если проделать ряд небольших отверстий на шее, через них получится продеть бечевку и завязать из нее гриву. Аналогично создается хвост.
Игрушка из пробок
Если у вас дома есть хотя бы три классические пробки от винных бутылок, из них можно собрать маленькую лошадку. Ее можно повесить на елку, поставить на стол, комод или полку.
- Разрежьте пробку пополам поперек.
- Большие половины пробки разделите вдоль. Это будут четыре ножки.
- От второй пробки отрежьте относительно тонкий диск. Разделите его на четыре части. Две из них станут ушками.
- Отрежьте небольшие кусочки бечевки и приклейте за середину к пробке, от которой отрезали кусочек для ушей. На него же приклейте уши. Глаза можно нарисовать маркером, вырезать из бумаги или сделать из горошин перца. Также в магазинах для рукоделия можно найти пластиковые глазки для игрушек.
- Возьмите целую пробку и с одного из торцов приклейте кусочки бечевки для хвоста. На нее же приклейте ноги и голову.
Подвесить получившуюся игрушку можно, обмотав бечевкой за туловище. Другой вариант — воткнуть со стороны спины простейшую прямую булавку с головкой-колечком.
Если материалов достаточно, фигурку можно усложнить, добавив шею. Две пробки — тела и шеи — склеивают в форме буквы Г. Далее к этой конструкции присоединяют все остальное.
При желании мордочку и тело можно декорировать бисером, тесьмой и кусочками ткани или фетра. Из них получатся уздечка и седло.
Мягкая игрушка из ткани или фетра
- Нарисуйте на бумаге или картоне шаблон основной детали. По очертаниям он будет похож на объемную двойку: ее горизонтальное основание — это тело, "крючок" — шея и маленькая голова.
- Если шьете из ткани, сделайте деталь на 3–5 мм шире во все стороны, чем вам хотелось бы видеть итоговую игрушку. Это будет запас для швов.
- Обведите заготовку на ткани или фетре. Вам понадобятся две такие детали. Если ткань односторонняя, расположите их зеркально: одна смотрит вправо, другая — влево.
- При желании из фетра также можно подготовить два маленьких треугольничка для ушек. Из ткани их понадобится четыре, и у них тоже нужен припуск на швы.
- Вырежьте все детали.
- Распишите будущую лошадку. Пока она не сшита, это делать удобнее. Добавьте ей глаза, украсьте тело тонким узором: спиралями, завитками, волнистыми линиями. Учитывайте, что на тканевой детали зазор, оставленный для швов, окажется внутри готовой игрушки.
- Приступаем к сборке. Фетровые детали складываем правильно — чтобы лошадка сразу смотрела на нас. На голове вкладываем между слоями треугольники-ушки. Сшиваем игрушку по контуру. Это можно сделать обычным швом "вперед иголку" (который будет выглядеть как пунктир) или чуть более хитрым обметочным — через край.
- Тканевые детали складываем наизнанку — лицом друг к другу. То же делаем с ушками. Сшиваем детали швом "вперед иголку". Сначала сшейте ушки. В конце оставьте небольшое отверстие. Выверните ушки. Помогайте себе карандашом или иным подходящим предметом. Вложите готовые ушки между слоями основных деталей. Сейчас их не должно быть видно. После этого сшейте голову и тело. Выверните основную деталь.
- Если хотите набить фетровую игрушку ватой, оставьте небольшой незашитый участок. У тканевой игрушки такая возможность будет в любом случае. Удобно, если отверстие будет на груди или на противоположной стороне, где спина переходит в шею.
- После набивки зашейте отверстие.
- Пришло время гривы. Прошейте нить через край шеи насквозь так, чтобы хвостики оказались с обеих сторон заготовки. Обрежьте нить нужной длины. Повторите такие же стежки рядом. Когда закончите, соберите висящие нитки в несколько кисточек и перевяжите их возле шеи, зафиксировав. Таким же способом сделайте одну длинную и пышную кисточку на хвосте.
- Осталось сделать ножки. Нанижите на нитку бисер или бусины. Получив ряд желаемой длины, пришейте его к игрушке. Лучше отказаться от использования цилиндрического бисера-стекляруса, если вы шьете обычными нитками. Кромка таких "трубочек" острая и может перерезать нить-основу.
- Лошадка готова. Пришейте петельку на спинку, за которую ее можно будет куда-нибудь повесить.
Игрушка-мотанка из ниток
Куклы-мотанки — одни из древнейших игрушек. Представители разных народов тысячелетиями создавали их как обереги и ритуальные предметы.
- Вырежьте из картона прямоугольник длиной около 12–15 см. Это будет размер лошадки от передних копыт до кончика поднятой вверх мордочки.
- Намотайте шерстяную пряжу на заготовку. Учитывайте, что это количество предстоит разделить на две ноги.
- Проденьте нитку через кольцо пряжи вдоль узкой стороны картона и завяжите. С противоположной стороны разрежьте кольцо.
- Со стороны, где сделана завязка, отступаем около 0,5 см и плотно обматываем пряжу. Возьмите нитку другого цвета, чтобы получилась яркая уздечка. Зафиксируйте, а затем повторите обмотку, отступив еще примерно на 1 см. Важно, чтобы фиксирующий узел был на макушке. Голова готова. Во второй раз после завершения намотки оставьте концы нитки-уздечки подлиннее.
- Нарежьте нитки — заготовки для гривы. Регулируя длину, учитывайте, что каждую нить вы будете складывать пополам и вкладывать в нее основную деталь с головой.
- Возьмите три-четыре нити для гривы, обхватите ими шею лошадки. Зафиксируйте нитью, которая осталась свободным концом после второй обмотки головы. Повторяйте этот шаг, пока не покажется, что шея достаточно длинная.
- Сделайте еще одну заготовку на картонке. Она должна быть толще предыдущей, так как конец мы разделим на три части: не только для ног, но и для хвоста.
- Обхватите новой большой заготовкой деталь с головой и шеей так же, как делали это с гривой. Зафиксируйте аналогичным способом.
- Оставшийся свободный конец первой детали делим пополам — на две ноги. Можно просто обмотать кончики, отделив копытца, либо заплести ноги косичками. Если они получатся достаточно толстыми, лошадка даже сможет стоять.
- Возвращаемся ко второй основной детали. Отступаем от груди и ног лошадки пару сантиметров и делаем обмотку. Получился живот.
- Оставшуюся кисточку делим на три части: две задние ноги примерно той же толщины, что и передние, плюс хвост.
- Оформляем ноги так же, как и передние. Хвост оставляем свободным.
- При необходимости подравниваем ножницами копытца, хвост и гриву. Лошадка-мотанка готова.
Добавить игрушке прочности можно с помощью проволочного каркаса. V-образную деталь вкладывают в основные мотки пряжи, после того как нити снимают с картона. Но заплести ноги косичками в этом случае уже не получится.
Также гриву и хвост можно сделать накладными париками, которые не приматывают к телу, а приклеивают сверху. Аналогично с помощью клея получится добавить седло из ткани или фетра, уздечку из бусин, кукольные глазки.
Разумеется, как подсказанные нами, так и другие техники можно использовать, чтобы создавать не только лошадок, но и иные фигурки. Не бойтесь экспериментировать и не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. Запаситесь терпением и настройтесь на позитив. Сам процесс творчества и время, проведенное с семьей, гораздо важнее результата.