Названы самые необычные клички питомцев

Подмосковные ветеринары собрали подборку редких и запоминающихся кличек питомцев, которые поступали на прием в государственные ветстанции с начала года. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

© Вечерняя Москва

У кошек часто встречаются имена, напрямую связанные с местом их обнаружения. Например, Лукойл (найденный у АЗС), Гараж (обнаруженный в гараже), Ламборджини (найденный под автомобилем) или Кот-Лета (найденный летом).

Не менее популярны имена, отсылающие к персонажам из мифологии, литературы и истории. Можно встретить такие Кали (в честь индуистской богини разрушения), Рататоска (из скандинавского эпоса), а также существ из сказок и фэнтези: Ирлинга, Гремлина, Тролля, Эльфа.

Встречаются и весьма оригинальные прозвища, обусловленные физическими особенностями животного. Например, Рыжий-Рыжик-Зайчик — за хромающую переднюю лапку и манеру прыгать, Шакшука — по цветовой гамме, Мятый — для сфинксов.

Среди шутливых и современных кличек выделяются Феррари, Мазерати, Чубайсы, а также «цифровые» имена вроде Сайта, Файла, Яндекса, Пикселя. Более «съедобные» варианты, такие как Булочка и Багет, также пользуются популярностью.

— Помимо собак и кошек, в ветеринарных станциях встречались и представители экзотических видов: змейки, которых назвали Перчиком, Ацтеком и Ленкой. Удав получил имя Зайка, а крысы — Самса и Раиса Ивановна, — передает официальный сайт ведомства.

Москвичи предпочитают давать кошкам русские клички, а собакам — иностранные. Среди представителей кошачьих лидируют Муся, Пушок и Барсик. Собакам же часто дают клички Джек, Джесси, Ричард и Тайсон.