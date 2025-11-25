Где сушить белье, если нет балкона и веревок в ванной

Веревками​‍​‌‍​‍‌ для сушки белья автор канала «Дом необычных вещей» изначально не пользовалась, так как плюсов не видела: вид развешенного белья раздражал, а его обычно много. Стиральная машина с сушкой, которая должна была стать панацеей, сломалась дважды — сначала через пару месяцев, потом через полгода. Денег стоила немаленьких, а радости не принесла. Основное решение — настенная сушилка-гармошка из нержавеющей стали. Она и в ванной выглядит прилично, и складывается, когда не используется, компактная. Минус у нее только один: объем. Влезает всего одна стирка, а рубашки приходится вешать в другом месте.

Летом женщина купила еще одну — напольную из черного металла. В обычное время она стоит в ванной, не привлекая внимания. Еще один вариант — поездка в прачечную. Это удобный выход для тех, кто не хочет загромождать квартиру пледами и пуховиками после стирки.

