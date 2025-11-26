Необычный лайфхак: зачем вешать прищепку с маслом в душе
Прищепка на душе, казалось бы, вещь абсурдная. Но, по словам автора канала «Генератор идей», этот лайфхак позволяет наслаждаться приятными ароматами постоянно.
На деревянную прищепку наносят каплю эфирного масла, прищепляют ее к полотенцу или занавеске, и во время душа аромат распространяется по всей ванной. Важно подбирать деревянные прищепки, они лучше всех впитывают и сохраняют аромат.
Выбор масла также на вас — для расслабления подойдут лаванда, ромашка и сандаловое дерево, для энергии и бодрости — цитрусовые и мята, для очищения воздуха — эвкалипт, чайное дерево и розмарин.
Нужно всего несколько капель, но даже их достаточно, чтобы устроить ароматерапию в вашей же ванной без лишних затрат.
