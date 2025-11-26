Необычный лайфхак: зачем вешать прищепку с маслом в душе

Прищепка​‍​‌‍​‍‌ на душе, казалось бы, вещь абсурдная. Но, по словам автора канала «Генератор идей», этот лайфхак позволяет наслаждаться приятными ароматами постоянно.

© ГлагоL

На деревянную прищепку наносят каплю эфирного масла, прищепляют ее к полотенцу или занавеске, и во время душа аромат распространяется по всей ванной. Важно подбирать деревянные прищепки, они лучше всех впитывают и сохраняют аромат.

Выбор масла также на вас — для расслабления подойдут лаванда, ромашка и сандаловое дерево, для энергии и бодрости — цитрусовые и мята, для очищения воздуха — эвкалипт, чайное дерево и розмарин.

Нужно всего несколько капель, но даже их достаточно, чтобы устроить ароматерапию в вашей же ванной без лишних затрат.

А для тех, кто уже начал готовиться к Новому году, «ГлагоL» предлагал инструкцию по созданию эко-елочки из веток. Для нее используют свежие, но слегка подсушенные ветки ивы, дерена или рябины, которые можно найти во время прогулки по лесу.