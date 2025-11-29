Как украсить квартиру в год Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу

2026-й пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — энергичного, стремительного и огненного символа, который любит движение и простор. В восточной традиции считается, что правильно оформленное пространство помогает привлечь благополучие, а также гармонизировать стихию года — в данном случае огонь. «‎Рамблер» расскажет, как оформить дом так, чтобы он выглядел современно, празднично и при этом гармонично для года Лошади.

© Eoneren/iStock.com

Главные цвета года

Согласно характеристикам знака Лошади, стихия 2026 года — огонь. Нужно выбирать цвета, символизирующие жизненную энергию, тепло, смелость и удачу. В этом случае лучше всего подойдут оттенки:

ярко-красный,

терракотовый,

оранжевый,

бордовый,

коралловый,

золото.

Но Лошадь — животное свободолюбивое, поэтому интерьер можно уравновесить природными оттенками. Эти цвета создадут гармонию между «‎огнем» и «‎землей»:

песочный,

кремовый,

древесный,

шоколадный.

Элементы декора в квартире

Лошадь любит все, что связано с простором, движением и природой. Поэтому в интерьер идеально впишутся:

Натуральные материалы. Лошадь — животное, связанное с землей и степью, и натуральные фактуры усиливают чувство стабильности. Используйте дерево, ротанг, хлопок, шерсть, лен. Минимум загромождений. Лошадь не выносит тесноты — это отмечают в характеристиках знака почти все авторитетные источники. Поэтому стоит убрать излишний хлам, оставить больше свободного пространства. Элементы, символизирующие движение. Картины с галопирующими лошадьми, фото природы, легкие гардины, динамичные узоры. Теплый уютный свет. Можно использовать лампы с теплым оттенком, свечи и гирлянды, чтобы сделать интерьер стал мягче.

Главный талисман

— конечно, изображение Лошади. Символ года можно разместить:

в гостиной,

на рабочем столе,

у входа в дом.

Лучше всего подойдут изображения Лошади в движении — галоп, прыжок, бег. Это привлекает энергию роста и динамики. Важно: по восточной традиции, изображение Лошади ставят головой к выходу, символизируя движение вперед.

Украшение новогоднего стола

Как Новый год встретишь — так его и проведешь. Поэтому в праздничную ночь важно сделать акцент на символических элементах, в том числе украсив ими стол. Можно использовать:

красные салфетки или свечи,

посуда с узором огня (зигзаги, волны, спирали),

деревянные подставки, доски, кольца для салфеток,

ветки хлопка или сухоцветы,

керамика теплых тонов,

позолоченные подсвечники и приборы,

свежие цветы, особенно розы, георгины, герберы и тюльпаны.

Символы, которые нельзя использовать

По восточной традиции, Лошадь плохо сочетается с энергией воды — ее стихия противоположна огню. Поэтому в праздничный сезон лучше избегать:

большого количества синих и голубых элементов,

декора с изображением рыб,

водных инсталляций (фонтанчиков, мини-водопадов).

Украшая дом в год Красной Огненной Лошади, важно сочетать два принципа: яркость и свободу. Лошадь любит пространство, тепло, природные материалы и огненные цвета. Немного красного, немного дерева, теплый свет — и дом станет местом силы, куда Лошадь принесет удачу, движение и благополучие.

