Как украсить квартиру в год Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу
2026-й пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — энергичного, стремительного и огненного символа, который любит движение и простор. В восточной традиции считается, что правильно оформленное пространство помогает привлечь благополучие, а также гармонизировать стихию года — в данном случае огонь. «Рамблер» расскажет, как оформить дом так, чтобы он выглядел современно, празднично и при этом гармонично для года Лошади.
Главные цвета года
Согласно характеристикам знака Лошади, стихия 2026 года — огонь. Нужно выбирать цвета, символизирующие жизненную энергию, тепло, смелость и удачу. В этом случае лучше всего подойдут оттенки:
- ярко-красный,
- терракотовый,
- оранжевый,
- бордовый,
- коралловый,
- золото.
Но Лошадь — животное свободолюбивое, поэтому интерьер можно уравновесить природными оттенками. Эти цвета создадут гармонию между «огнем» и «землей»:
- песочный,
- кремовый,
- древесный,
- шоколадный.
Элементы декора в квартире
Лошадь любит все, что связано с простором, движением и природой. Поэтому в интерьер идеально впишутся:
- Натуральные материалы. Лошадь — животное, связанное с землей и степью, и натуральные фактуры усиливают чувство стабильности. Используйте дерево, ротанг, хлопок, шерсть, лен.
- Минимум загромождений. Лошадь не выносит тесноты — это отмечают в характеристиках знака почти все авторитетные источники. Поэтому стоит убрать излишний хлам, оставить больше свободного пространства.
- Элементы, символизирующие движение. Картины с галопирующими лошадьми, фото природы, легкие гардины, динамичные узоры.
- Теплый уютный свет. Можно использовать лампы с теплым оттенком, свечи и гирлянды, чтобы сделать интерьер стал мягче.
Главный талисман
— конечно, изображение Лошади. Символ года можно разместить:
- в гостиной,
- на рабочем столе,
- у входа в дом.
Лучше всего подойдут изображения Лошади в движении — галоп, прыжок, бег. Это привлекает энергию роста и динамики. Важно: по восточной традиции, изображение Лошади ставят головой к выходу, символизируя движение вперед.
Украшение новогоднего стола
Как Новый год встретишь — так его и проведешь. Поэтому в праздничную ночь важно сделать акцент на символических элементах, в том числе украсив ими стол. Можно использовать:
- красные салфетки или свечи,
- посуда с узором огня (зигзаги, волны, спирали),
- деревянные подставки, доски, кольца для салфеток,
- ветки хлопка или сухоцветы,
- керамика теплых тонов,
- позолоченные подсвечники и приборы,
- свежие цветы, особенно розы, георгины, герберы и тюльпаны.
Символы, которые нельзя использовать
По восточной традиции, Лошадь плохо сочетается с энергией воды — ее стихия противоположна огню. Поэтому в праздничный сезон лучше избегать:
- большого количества синих и голубых элементов,
- декора с изображением рыб,
- водных инсталляций (фонтанчиков, мини-водопадов).
Украшая дом в год Красной Огненной Лошади, важно сочетать два принципа: яркость и свободу. Лошадь любит пространство, тепло, природные материалы и огненные цвета. Немного красного, немного дерева, теплый свет — и дом станет местом силы, куда Лошадь принесет удачу, движение и благополучие.
