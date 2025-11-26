Как выбрать сапоги и как правильно за ними ухаживать

26 ноября во всем мире отмечают День сапожника. Как правильно выбрать этот вид обуви и как за ней ухаживать — в материале «Вечерней Москвы».

По словам мастера по ремонту обуви, реставратора Дмитрия Осина, в первую очередь при выборе новенькой пары важно обращать внимание на внутриобувное пространство. Ноге должно быть очень удобно.

«На самом деле натуральная кожа или искусственная — не имеет значения. Если вы планируете большую часть дня ходить по улице, то берите сапоги с утеплителем. Примеряйте обувь сразу с носком — так можно понять, насколько она будет удобна. Также важно, чтобы голенище было не слишком свободным, но при этом и не сдавливало ногу», — добавил Дмитрий Осин.

Для зимы лучше выбирать сапоги не с острым, а с закругленным мысом, чтобы ноге было комфортно в течение дня.

Интенсивная очистка

Средство предназначено для эффективного и бережного удаления грязи, пятен и разводов с обуви из различных материалов, таких как кожа, замша, нубук и текстиль. Оно помогает восстановить внешний вид обуви, не повреждая структуру материала и не нарушая его воздухопроницаемость. Оно проникает в саму структуру материала, что делает очищение более эффективным.

Цена: 700 рублей.

Никакой воды

В зимнее время особенно актуальны средства для обуви с водоотталкивающей функцией. Водоотталкивающая пропитка работает, создавая на поверхности обуви тонкую защитную пленку из гидрофобных (водоотталкивающих) веществ, которая не дает влаге впитываться в материал. Эта пленка заставляет капли воды собираться в шарики и скатываться с поверхности, подобно эффекту «листа лотоса». Современные пропитки делают это, не нарушая воздухопроницаемость обуви, чтобы она оставалась «дышащей».

Цена: 500 рублей.

Внешний вид

Конечно, при выборе сапог не стоит забывать и о внешней привлекательности. В этом сезоне в тренде модели из кожи и замши. Самые модные цвета: красные, коричневые, фиолетовые, белые. Строгая черная классика сейчас не так популярна, как раньше. Актуальная мода диктует цвет и разнообразие.

Царапин как не бывало

Жидкая кожа для обуви предназначена для восстановления и ремонта поверхностных повреждений, таких как царапины, потертости и мелкие трещины, на изделиях из натуральной или искусственной кожи. Она создает на поврежденном участке эластичный, прочный и стойкий к износу слой, имитирующий структуру кожи, и позволяет вернуть изделию первоначальный внешний вид.

Цена: 400 рублей.

Масло — лучшая защита

Льняное масло можно использовать для ухода за кожаной обувью, чтобы смягчить материал, предотвратить пересыхание и защитить от влаги. Для этого очистите и высушите обувь, равномерно нанесите масло губкой или ватным диском, дайте ему впитаться несколько часов и удалите излишки сухой тканью.

Цена: 200 рублей.

