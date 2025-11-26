Когда не знаешь, что посадить: лучшие сорта помидоров

Многие часто задаются вопросов, какие помидоры посадить на участке. Ответ всегда зависит от региона, климата и ваших вкусов.

И для большинства дачников с обычными запросами есть «список неубиваемых» сортов. Это не гибриды, а проверенные временем, простые в уходе грунтовые томаты. Как отмечает автор канала «Сад, огород, наука и … лень», они прощают ошибки новичков и растут практически сами. Посадил, полил и почти забыл.

Создатели сорта «Грунтовый Грибовский 1180» постарались на славу и заслуживают огромного уважения. Он настолько надежен, что в некоторых регионах его можно сеять прямо в грунт. Например, в Подмосковье он прекрасно плодоносит в открытом грунте, не боится фитофторы и не требует лишней возни.

Многие огородники рекомендуют «Алпатьева 905 А». Это ранний салатный сорт с одним важным преимуществом. У его спелых плодов нет зеленого пятна у плодоножки. Это гарантия того, что вкус полностью раскрылся.

Замыкает топ-3 «Волгоградский 5/95». Среднеспелый, штамбовый, очень аккуратный и устойчивый к болезням. Он красиво и нарядно смотрится по краю грядки. Его плотные плоды одинаково вкусны, будь они созрели на кусте или дома в лежке. Это очень урожайный и надежный сорт.

