Почему кошки так любят коробки

Замечали ли вы, что кошки чаще предпочитают не уютные дорогие лежанки, а простые картонные коробки? Связан такой выбор с особенностями их биологии и поведения.

© Ferra.ru

В дикой природе кошки всегда ищут укрытие. Это работает инстинктивно. Осталась такая "привычка" и у домашних кошек, а коробка - одно из самых безопасных мест в доме, по мнению питомца.

Кроме того, картон обладает теплоизоляционными свойствами, а значит, внутри коробки для кошки тепло и уютно. К тому же исследования показывают, что оптимальная температура окружающей среды для этих животных - 30-36 градусов по Цельсию.

© Kandinsky 3.1

Закрытое пространство успокаивает животное, создаёт у него ощущение, что оно в безопасности. Учёные также отмечают, что кошки с доступом к коробкам ведут себя менее тревожно и быстрее адаптируются к новым условиям. Связано это с тем, что ограниченное пространство снижает уровень воспринимаемой угрозы.

Наконец, коробка позволяет кошке точить когти, играть в ней и прятаться. Всё это удовлетворяет и охотничьи инстинкты: животное может отслеживать добычу из укрытия и внезапно нападать на неё.