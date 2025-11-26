Кинолог Голубев посоветовал быть бдительным во время прогулок с питомцем в сумерки

RT на русском

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендовал владельцам не терять бдительность во время прогулок с питомцем в сумерки.

Кинолог дал совет, как вести себя во время прогулок с питомцем в сумерки
© Global Look Press
«В темноте питомца легко потерять, поэтому нужно строго соблюдать определённые правила безопасности. А начать нужно с того, что ещё в раннем возрасте щенка в обязательном порядке необходимо приучить к командам», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, отпускать собаку с поводка можно только на закрытых и безопасных территориях, например на собачьей площадке.

