Почему россияне начали массово арендовать елки

Спрос на аренду новогодних елок, причем как искусственных, так и живых, в России вырос аж в пять раз. Помимо главного символа праздника в прокат начали брать и новогодний декор. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

© Вечерняя Москва

Интересно, что буквально за пару месяцев на рынке услуг число компаний, сдающих в аренду елки, выросло как грибы после дождя. Теперь для бизнеса это не диковинка, а что-то обыденное.

На появление такой услуги повлияло сразу несколько факторов, особенно если ориентироваться на Москву, — говорит «ВМ» дизайнер одежды и интерьера Надежда Пронина. — Первый — эпоха расхламления, или, если проще говорить, минимализма. Люди постепенно уходят от потребительского отношения, чаще покупают вещи в секонд-хендах, избавляются от лишнего в доме.

Вторая причина возникновения такого бизнеса, по словам эксперта, — популярность квартир-студий.

Небольшая жилплощадь не позволяет хранить много вещей. Люди выбирают предметы быта, декора или одежды из тех соображений, что у них останется свободное пространство в доме, — говорит эксперт.

Третьей причиной дизайнер назвала отсутствие свободного времени.

Нередко в прокате встречаются уже наряженные елки. Они всегда красивые, пышные, все игрушки на подбор, да еще и в цветах наступающего года. Людям проще и быстрее заказать домой такую елку на пару дней, чем покупать и наряжать самому. Как правило, к такому решению приходят те, кто очень много работает, — говорит Пронина. — Последняя причина развития бизнеса по аренде елок — фотосессии и корпоративы. Для этих мероприятий символ Нового года нужен совсем на короткий срок. Поэтому часто люди в этой сфере просто не видят смысла заниматься украшением помещений самостоятельно.

Объяснила эксперт и то, зачем люди берут в аренду живые ели.

Дело в том, что если компания добросовестная, то после использования живой елки ее высаживают где-то в лесу или парке. Такой подход приятен людям, озабоченным экологией. То есть после праздников не появляется нового синтетического мусора, леса и парки густо насажены, а в доме остался приятный аромат хвои — чем не радость, — говорит Надежда Пронина.

А вот цены на аренду елки достаточно высокие. За такие деньги ее можно и купить... Так, в одном из магазинов аренда двухметровой наряженной елки стоит около 27 тысяч рублей в день. В последующие сутки, заявляет продавец, ценник снизится — от 500 до 2000 рублей. На другом сайте предлагают ненаряженные искусственные ели. Здесь стоимость аренды на день достигает 9500 рублей. При этом владелец гарантирует доставку и монтаж пушистой красавицы.

Что касается живых елей, то тут, как говорится, кто во что горазд. Одни предприниматели сдают символ Нового года за 2000 рублей с таким же залогом. Другие предлагают привезти елочку на все праздники и забрать после старого Нового года. Причем устанавливает и демонтирует елку сотрудник компании, который после отвозит ее для посадки в питомник. Стоимость услуги начинается от 12 тысяч рублей в день.

УКРАШЕНИЯ ПОКУПАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Елочные игрушки. Обычные шары компании сдают всего по пять рублей в день за штуку. Цвет можно выбрать самостоятельно. Это притом, что набор елочных игрушек из пластика, в котором 20 шаров, можно купить в среднем за 200 рублей в супермаркете.

Обычные шары компании сдают всего по пять рублей в день за штуку. Цвет можно выбрать самостоятельно. Это притом, что набор елочных игрушек из пластика, в котором 20 шаров, можно купить в среднем за 200 рублей в супермаркете. Коробки под елку. Компании предлагают создать видимость огромного количества подарков. Одну задекорированную коробку можно арендовать за 1000 рублей в сутки.

Компании предлагают создать видимость огромного количества подарков. Одну задекорированную коробку можно арендовать за 1000 рублей в сутки. Гирлянда. Ну и куда же без цветных огоньков? Гирлянду тоже можно взять в аренду. Стоить это будет в районе 500 рублей за сутки. При этом на маркетплейсах гирлянды стоят от 300 рублей.

Ну и куда же без цветных огоньков? Гирлянду тоже можно взять в аренду. Стоить это будет в районе 500 рублей за сутки. При этом на маркетплейсах гирлянды стоят от 300 рублей. Фотозона. Арендовать (например, для корпоратива) можно и настоящую фотозону. Такая мини-сцена с декорациями стоит примерно 50 тысяч рублей на день с доплатой 1000 или 1500 рублей в последующие дни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Ромашева, декоратор, основатель: