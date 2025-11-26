Опубликован рейтинг самых популярных домашних питомцев в России

Большинство (70%) россиян имеют дома одного или нескольких питомцев, чаще всего их подбирают с улицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

© Freepik

«Домашние животные являются неотъемлемой частью большого числа российских семей: 70% россиян имеют одного или нескольких домашних питомцев. А четверо из десяти россиян (42%) хотят завести питомца в будущем, и чем младше возраст, тем скорее человек рассматривает возможность завести питомца в будущем», — говорится в сообщении.

Мешает россиянам завести питомца чаще всего невозможность оставить его на время командировки или отпуска (34%), отсутствие времени (25%), опасения за порядок и чистоту в доме (15%), аллергия (14%). Каждый десятый отмечает дороговизну содержания животного. Только 6% сказали, что не любят животных и не собираются их заводить.

Более трети (35%) нашли своего питомца на улице, 28% приобрели в зоомагазине или у заводчика, еще 22% получили друга в подарок. Только 8% взяли животное из приюта, ветклиники или у волонтера. Кормят своих животных чаще специализированными кормами (81% сухой корм, 58% — влажный). 43% кормят натуральными продуктами, а 40% — едой "со стола".

Самое популярное домашнее животное среди россиян — кошка (79%). На втором месте — собаки (48%, чаще малых и средних пород). Реже россияне заводят рыбок (7%), грызунов (5%) и птиц (4%). Что касается помощи бездомным животным, большинство (80%) сказали, что подкармливали таких животных. 35% помогали распространять информацию о нуждающихся в помощи животных, 34% — оказывали финансовую помощь приютам или волонтерам.

Россияне считают, что питомцы помогают пожилым людям справляться с одиночеством (95%), а забота о них избавляет от уныния (90%) и депрессии (85%). Детей домашние животные, по мнению опрошенных, учат ответственности (89%) и помогают в будущем растить своих детей (84%). Опрос проводился 2-15 января 2025 года, в нем приняли участие 2 604 человека в возрасте от 18 лет.