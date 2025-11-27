Аптечка для фиалки: простое средство для пышной зелени на подоконнике
Знаете, что общего у дождевой воды и аптечной перекиси водорода? Оба содержат кислород, который жизненно необходим комнатным растениям. Оказывается, обычный флакончик из аптеки может помочь вашим цветочкам зацвести пышным цветом.
Перекись работает как многофункциональное средство. Она одновременно обеззараживает почву, защищает корни от гниения и стимулирует образование бутонов. Но нужно используйте только 3% раствор и разводить правильно, отмечает «Перекись Live».
Для обычного полива достаточно столовой ложки на литр воды. Таким раствором можно поливать растения раз в неделю. Если хотите сделать регулярный уход, уменьшите дозу до пары капель на тот же объем.
Для опрыскивания листьев подойдет тот же состав, но с чайной ложкой сахара. Если растения болеют или на них появились вредители, концентрацию увеличивают до двух ложек на литр, добавляя несколько капель йода или спирта.