Аптечка для фиалки: простое средство для пышной зелени на подоконнике

Знаете, что общего у дождевой воды и аптечной перекиси водорода? Оба содержат кислород, который жизненно необходим комнатным растениям. Оказывается, обычный флакончик из аптеки может помочь вашим цветочкам зацвести пышным цветом.

© ГлагоL

Перекись работает как многофункциональное средство. Она одновременно обеззараживает почву, защищает корни от гниения и стимулирует образование бутонов. Но нужно используйте только 3% раствор и разводить правильно, отмечает «Перекись Live».

Для обычного полива достаточно столовой ложки на литр воды. Таким раствором можно поливать растения раз в неделю. Если хотите сделать регулярный уход, уменьшите дозу до пары капель на тот же объем.

Для опрыскивания листьев подойдет тот же состав, но с чайной ложкой сахара. Если растения болеют или на них появились вредители, концентрацию увеличивают до двух ложек на литр, добавляя несколько капель йода или спирта.