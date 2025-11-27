Идеальные цветы для летней клумбы

Выбрать летники для вазонов и кашпо всегда непросто. От ассортимента семян и рассад в магазинах разбегаются глаза, а места на балконе всегда не хватает. Когда хочется попробовать все, ищите золотую середину между красотой, практичностью и бюджетом, поясняют опытные садоводы.

Для подвесных кашпо кроме проверенных петуний присмотритесь к новым героям. Например, виола ампельная, особенно серия Фрифол, которая должна цвести все три летних месяца. Смущает только, что виолы иногда лысеют в середине сезона. Очень интригует смолевка Силки: нежное растение с серебристой листвой тоже хорошо смотрится в кашпо. И, наконец, по словам бывалых дачников, портулак ампельный из семян может дать роскошные плети, отмечает канал «Дачная фанатка».

Для вазонов и ящиков выбор еще шире. Попробуйте посадить декоративную капусту. Сможет ли она раскрыть свою красоту в ограниченном объеме земли? Присмотритесь также к алиссуму нежных медных оттенков. Бальзамины манят своей теневыносливостью, для северной стороны они могут стать настоящим спасением. Ну и куда же без низкорослых цинний. Такие подвиды, как Циннитта, высотой всего 18 см, идеально подходят для контейнеров.