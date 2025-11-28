Аналитики выяснили, когда россияне начинают украшать квартиры к Новому году

Свыше половины россиян украшают дом к новому году накануне праздника. Об этом стало известно из анонимного опроса интерьерной компании Mr.Doors, который был проведен среди лояльных клиентов и подписчиков групп в социальных сетях. Респондентам задавали вопрос: «Когда вы начинаете украшать дом к Новому году?».

© globallookpress

59 процентов участников опроса ответили «В последние дни декабря», тогда как 41 процент опрошенных заявили, что украшают жилье заранее. Один из респондентов выразил мнение, что иногда сомневается в необходимости украшать дом к празднику, но на последней неделе перед Новым годом «настроение приходит».

Еще одна участница опроса отметила, что стремится декорировать интерьер заранее, поскольку каждый год декабрь «выдается суетным, оглянешься, а уже куранты бьют».

Пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов также подчеркнул, что декабрь у россиян выдается перегруженным работой.

«Последний месяц года у наших соотечественников перегружен рабочими делами, суетой, связанной с покупками подарков и подготовкой к празднику, поэтому большинство из них оставляет декор на последние дни, чтобы не тратить время раньше. Кроме того, не стоит забывать, что многие россияне стремятся выбирать для новогоднего декора живые ели и иной декор из них», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Он добавил, что подобные украшения не всегда долго сохраняют свежесть и эстетичный вид.

По словам экспертов, выбор искусственной елки требует внимания к качеству материалов, от которого зависит внешний вид и долговечность дерева. Кроме того, нужно учитывать размер, форму, цвет иголок, а также прочность конструкции.