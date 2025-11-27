Эксперты рассказали, что выбрать — ель, сосну или пихту на Новый год

С наступлением декабря тысячи людей отправляются за главным символом праздника — натуральной елкой. Но как выбрать дерево, которое сохранит аромат и не осыплется через несколько дней? Специалисты Пермского Политеха объяснили, как определить свежесть хвойного дерева, какая порода живет дольше и как продлить жизнь новогоднему украшению. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Перед покупкой стоит провести несколько быстрых тестов.

«Слегка сожмите в ладони ветку — свежая хвоя будет упругой и не осыплется. Можно немного потянуть за иголки: если они легко отходят, дерево давно срублено. Свежесть выдает и яркий хвойный аромат, а также влажная кора. Если ее чуть поддеть, под ней будет сочный зелёный слой», — рассказал Никита Кифель, старший преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

Особое внимание нужно уделить стволу и кроне.

«Ствол должен быть ровным и плотным, без плесени и гнили. Очень важен срез — свежий, влажный, чуть липкий от смолы. Ветви должны быть гибкими и пружинящими, а не сухими и ломкими. Хорошее дерево по структуре напоминает спелое яблоко — плотное и полное жизненных сил», — пояснила Ольга Горбунова, ведущий инженер кафедры «Технология полимерных материалов и порохов».

После покупки елке нужно адаптироваться к температуре.

«Не заносите ее сразу из мороза в тепло. Перед установкой нужно обновить срез и слегка расщепить нижнюю часть ствола — так оно будет лучше впитывать влагу. И обязательно ставить дерево в подставку с водой: в первые дни оно может «выпивать» до литра в сутки», — отметил Кифель.

Эксперты составили рейтинг по стойкости. На третьем месте оказалась ель. Она имеет традиционный новогодний аромат, но быстрее всего осыпается. На втором месте — сосна. Это дерево выносливее ели, пахнет смолой, хорошо переносит транспортировку. Первое досталось пихте. Она является лидером по долговечности: ее мягкая, но прочная хвоя почти не осыпается даже в сухом виде. Дерево сохраняет пушистость до 3–6 недель.

«Разница в том, как иголки крепятся к веткам. У ели они посажены на маленьких «бугорках», которые при высыхании сжимаются — хвоя осыпается. У сосны и пихты иголки сидят в прочных черешках. Особенно надежно — у пихты, где они фактически держатся на «суставе» и не опадают даже после гибели дерева», — объясняет ассистент кафедры Илья Фонарев.

