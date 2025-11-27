Как убрать вибрацию стиральной машины в режиме отжима

Сильная вибрация и «танцы» стиральной машины по всей ванной во время отжима знакомы многим. Часто это происходит из-за износа демпферов. Со временем смазка внутри этих устройств густеет, и они перестают гасить колебания барабана.

Не спешите менять детали, попробуйте восстановить старые. Для этого переверните машину, аккуратно вытащите демпферы, очистите штоки от старой смазки и нанесите новую. Мастера советуют использовать специальную ПМС60000 или даже обычный литол. Эта простая процедура возвращает технике устойчивость, отмечает канал «Блог самостройщика».

Дополнительно снизить вибрацию помогает специальный антивибрационный коврик под машинку. Он не только гасит колебания, но и уменьшает шум, что особенно важно для вечерних стирок.