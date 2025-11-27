Дизайнер рассказал, как украсить елку к 2026 году

Дизайнер Кузнецова призвала украшать елки игрушками под металл
К Новому 2026 году советуют украшать елку игрушками под металл и бантиками. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.
«Для основы подберите живую или искусственную елку с густой зеленью, которая подчеркнет насыщенность красных оттенков. Украсьте ее яркими шарами и фигурками с фактурой под металл или блестками, чтобы добавить сияния и элегантности», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что декорирование новогодней ели — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты, символизирующие силу, страсть и движение наступающего года Огненной Красной Лошади.
«При желании, можно дополнить декор тематическими элементами, характерными для символа наступающего года: лошадки из дерева или стекла, бантики и ленты в ярко-красном цвете, колокольчики, подковы», — отметила Кузнецова.
По ее мнению, к украшению елки можно добавить электрическую гирлянду теплого желтого, красного или янтарного оттенка для создания уютного сияния.
«Кроме того, для создания ощущения природной свежести, можно дополнить декор ели шишками или ягодами красного цвета. Главное при декоре новогодней ели — это сохранение баланса между традиционной новогодней атмосферой и энергией наступающего года Огненной Красной Лошади», — заключила дизайнер.