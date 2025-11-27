Дизайнер рассказал, как украсить елку к 2026 году

К Новому 2026 году советуют украшать елку игрушками под металл и бантиками. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

© Freepik

«Для основы подберите живую или искусственную елку с густой зеленью, которая подчеркнет насыщенность красных оттенков. Украсьте ее яркими шарами и фигурками с фактурой под металл или блестками, чтобы добавить сияния и элегантности», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что декорирование новогодней ели — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты, символизирующие силу, страсть и движение наступающего года Огненной Красной Лошади.

«При желании, можно дополнить декор тематическими элементами, характерными для символа наступающего года: лошадки из дерева или стекла, бантики и ленты в ярко-красном цвете, колокольчики, подковы», — отметила Кузнецова.

По ее мнению, к украшению елки можно добавить электрическую гирлянду теплого желтого, красного или янтарного оттенка для создания уютного сияния.