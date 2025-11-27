Почему аромадиффузоры опасны для человека и домашних животных

В Сети распространилось мнение, что аромадиффузоры для дома могут быть опасны для здоровья как человека, так и домашних животных. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли ароматизаторы воздуха могут нанести вред организму и вызвать негативные последствия.

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, сами по себе эфирные масла в аромадиффузорах не наносят вреда здоровью. В большинстве случаев негативные побочные эффекты и серьезные отравления возникают у детей, если они случайно проглатывают масло.

«Аромадиффузоры нужно хранить подальше от детей, чтобы они не могли их достать. Также многое зависит от качества сырья: если в диффузор добавлены дешевые масла, большое количество растворителей, спирта, фталатов и парабенов, то они могут вызывать аллергическую реакцию и плохо действовать на дыхательную систему. У человека могут развиться аллергический ринит и бронхиальная астма», — сказала она.

По ее мнению, аромат от аромадиффузора должен быть едва уловимым.

«Если он бьет по органам обоняния, то надо убавлять его интенсивность. Если запах неприятен, появились слезотечение, першение в горле, кашель, заложенность носа, надо сразу убрать диффузор, покинуть это помещение, проветрить комнату и сделать влажную уборку», — предупредила собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что эфирные масла действительно очень вредны для домашних животных, особенно для кошек.

«Дело в том, что диффузор распыляет частички масла в воздух, которые оседают в том числе и на кошачьей шерсти. Кошка вылизывается и глотает эти масла, а печень этих животных не способна их переваривать. Особенно сильный вред здоровью оказывают цитрусовые масла и масло чайного дерева», — говорит Чернышова.

По словам врача-ветеринара Михаила Шелякова, то, что нравится людям, не всегда подходит животным. В диффузорах содержится высокая концентрация различных аромамасел, запах которых может раздражать слизистые оболочки органов дыхания домашних животных.

«Например, кошки очень брезгливые к резким запахам, они могут вызывать у животных раздражение слизистых оболочек при избыточной концентрации, бронхолегочные заболевания. Но до летального исхода они животное точно не доведут», — считает он.

Специалист объяснил, что больший вред домашним питомцам наносят не диффузоры, а ароматизаторы воздуха в виде аэрозолей.

«Они дают воздушную взвесь, попадают на пол, оседают на шерсти и лапах животных, а они ее слизывают. В аэрозолях более вредный, химический состав. А чем меньше животное, тем больше этих веществ попадает к нему на шерсть, поэтому они особенно вредны для кошек и маленьких собак», — предупредил Шеляков.

