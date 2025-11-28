Биолог объяснил, как растения влияют на воздух в квартире

Комнатные растения не способны существенно повлиять на влажность воздуха в помещении, а их способность выделять кислород часто переоценивается, хотя они абсолютно безопасны для размещения в спальне. Об этом в беседе с RT заявил биолог и агроном Михаил Воробьёв.

© Freepik

«Чем больше поверхность листьев, тем больше площадь испарения, тем, соответственно, они больше увлажняют воздух комнаты. Хотя их количество выделяемого водяного пара, оно не очень большое и, в принципе, вполне сопоставимо с дыханием ребёнка», — пояснил эксперт.

Собеседник RT уточнил, что для борьбы с сухостью воздуха всё же требуются специализированные устройства — увлажнители. Что касается выработки кислорода, то, по словам биолога, его количество, производимое комнатными растениями, незначительно, а их ночное «дыхание» и выделение углекислого газа не представляет никакой угрозы для человека.

«Метаболизм у растений намного меньше, чем у человека... Да, и деревья, и растения комнатные выделяют углекислый газ в процессе дыхания, но это ничтожные количества, которые никак не могут повлиять на состояние человека… Считать, что это кислородный аэратор, не стоит. Поэтому комнатные цветы выращивают только в декоративных целях», — отметил Воробьёв.

При этом биолог выделил группу растений-фитонцидов (например, лимон), которые способны выделять защитные вещества, подавляющие болезнетворные бактерии. Однако для ощутимого эффекта, по его словам, необходимо иметь большое количество таких растений в помещении.

Ранее врач рассказал, что искусственные ёлки более аллергенны, чем живые.