Ученые выяснили, кого активнее приветствуют кошки: мужчин или женщин

Приветствуя хозяев, кошки куда «словоохотливее» с мужчинами, чем с женщинами, выяснило небольшое исследование в Турции.

По сравнению с собаками, кошки изучены гораздо хуже — отчасти потому, что их не так-то просто заманить в лабораторию. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, подумал Каан Керман с факультета психологии Университета Билькент — и попросил хозяев кошек снять их питомцев на видео в домашних условиях. Кошатники в восторге откликнулись на предложение:

«Главное — потом расскажите нам что-нибудь о наших котах».

Эксперимент в домашних условиях

Добровольцы, назвавшиеся основными владельцами кошек, получили задание носить малозаметную камеру и записывать свои первые несколько минут после возвращения домой, ведя себя как можно естественнее. Исследователи проанализировали первые 100 секунд записи от 31 участника, сосредоточившись на первой кошке, которая подходила к хозяину в домах, где живет несколько питомцев. Результаты опубликованы в Ethology.

Они показали, что кошки больше мяукают, встречая хозяев-мужчин. За 100 секунд приветствия представители сильного пола удостоились в среднем 4,3 мяу, женщины — лишь 1,8.

В исследовании учли и другие звуки (трели, щебетание, рычание и мурлыканье), и невербальные знаки внимания (хвост трубой, зевок, потирание лбом), а также прочие демографические переменные, включая пол и возраст кошки, ее породистость и количество животных в доме, и убедились, что частоту кошачьего голосового приветствия определяет только один фактор: биологический пол хозяина.

Ученые полагают, что эта разница отражает стили общения. Предыдущие исследования показали, что хозяйки-женщины склонны больше разговаривать со своими кошками и, возможно, лучше расшифровывают их вокальные сигналы, чем мужчины.

Эволюционный биолог Джонатан Лосос из Университета Вашингтона в Сент-Луисе назвал гипотезу правдоподобной, но при условии, что можно исключить другие объяснения.

«Итак, авторы предполагают, что мы, мужчины, бестолковы, что мы игнорируем кошек, и им приходится сильнее привлекать наше внимание. Вполне может быть», — допустил он.

Результаты любопытны — но сомнительны

Микель Дельгадо, специалист по поведению кошек и старший научный сотрудник Университета Пёрдью, отнеслась к выводам с большим скепсисом:

«Нам следует быть осторожными, интерпретируя это как однозначное открытие, которое будет справедливо для всех кошек».

Она указала, что в исследовании не учтены многие факторы, в том числе продолжительность отсутствия хозяина и то, был ли кот голоден. Кроме того, хотя участников и просили вести себя естественно, авторы не отследили по видеозаписи, сколько хозяева разговаривали со своими питомцами.

Еще один момент — география, признают сами исследователи: в Турции мужчины обычно менее разговорчивы, что, возможно, заставляет кошек мяукать более настойчиво, чтобы добиться ответной реакции.

«Одна из вещей, которую мне действительно хотелось бы сделать — это повторить это исследование в других частях мира», — поделился Керман.

Такая работа важна для благополучия кошек в целом, добавил он, поскольку они «мастера маскировать свои проблемы». Чем лучше люди понимают, что пытаются сказать их питомцы, тем лучше могут о них заботиться.

«Вот если бы они могли говорить!» — часто сокрушаются многие владельцы кошек.