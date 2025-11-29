Кинолог ответил, из-за чего у собак может развиться РПП

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что стресс может привести к возникновению у собаки расстройства пищевого поведения (РПП).

© Freepik

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что в такой ситуации питомец будет употреблять больше положенной нормы и агрессивно защищать еду.

«Также мы часто подчёркиваем, насколько вредны дрессировки на выдержку — когда питомцу разрешают есть только по команде», — сказал Голубев.

По словам специалиста, владельцу собаки не следует манипулировать приёмом пищи собакой.

