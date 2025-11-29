Россиян предупредили об опасности известкового налета на кранах

Известковый налет на кранах, душевых лейках и раковинах представляет собой твердый, шероховатый слой, который является благоприятной средой для развития микроорганизмов, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Лялиной, пористость известкового налета создает защиту и укрытие для бактерий. В пример она привела условно-патогенные бактерии, способные вызывать инфекции кожи и мочевыводящих путей и легионеллез — тяжелую пневмонию.

«Legionella развивается во влажных и теплых местах с отложениями. Она может долго существовать в водопроводных системах и, попав в организм через пар из душа, вызывать тяжелую пневмонию, известную как "болезнь легионеров". Staphylococcus aureus может вызывать кожные инфекции, особенно при попадании в ранки. Эта бактерия питается остатками мыла и может выживать даже в жидком мыле. Она вызывает инфекции мочевыводящих путей и пневмонию», — предупредила Лялина.

Также биолог напомнила о сапрофитных микроорганизмах, которые со временем могут стать причиной неприятных запахов и ухудшения гигиены, к таким относится, например, черная плесень. Постоянный контакт с металлическими элементами и накопленными солями ухудшает вкус и запах питьевой жидкости, поэтому с налетом нужно бороться, заключила специалист.

