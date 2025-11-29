Как сделать квартиру по-настоящему комфортной без особых затрат

Когда заходит речь о комфортной и приятной глазу квартире, часто возникает представление о стильной мебели, дорогих отделках и дизайнерских деталях. Но на самом деле основу задают мелочи, если ими правильно управлять. Как подобрать свет, приручить «сувенирный шум» и добавить пространству воздуха, «Вечерней Москве» рассказала Екатерина Сизова, дизайнер, руководитель проекта готовых интерьерных решений «Все и сразу» компании «Самолет».

Свет как часть сценариев жизни

Сизова отметила, что освещение определяет настроение квартиры не меньше, чем цвет стен.

«Днем и вечером мы воспринимаем свет по-разному, поэтому важно предусмотреть несколько сценариев. Для гостиных и спален лучше использовать в проекте теплый свет около 3000 градусов по шкале Кельвина: он близок к лампе накаливания, привычной человеческому глазу и создающей ощущение уюта. В рабочей зоне лучше предусмотреть регулируемую лампу с возможностью переключения на холодный тон, который помогает сосредоточиться», — рассказала дизайнер.

В ванной тоже важно сочетание двух температур: мягкий общий свет — для расслабления, нейтральный — для возможности увидеть, как макияж смотрится при разном освещении.

В вечернее время верхний свет в гостиной или спальне стоит заменить локальными источниками: бра, торшером или подсветкой зоны отдыха. Тогда квартира плавно «переключается» из рабочего состояния в домашнее.

Баланс формы и воздуха

Когда вся мебель в квартире массивная, кажется, что пространство давит. А если преимущественно «легкая» — теряется ощущение опоры. Гармония, созданная за счет сочетания таких элементов, дает устойчивость и воздушность одновременно.

«Например, в одном из готовых интерьеров проекта мы использовали такую связку в гостиной: вместительный текстильный диван песочного цвета облегчили прозрачным журнальным столиком. Дополнительно скрасили габариты изящным латунным торшером с компактным абажуром, на фоне которого диван стал восприниматься компактнее», — пояснила эксперт.

Такой прием делает комнату визуально объемной и живой, даже если метраж небольшой. В результате интерьер выглядит не перегруженным, а собранным. А главное, у человека появляется уютное пространство для разных сценариев: отдыха, чтения или встреч с близкими, добавила Сизова.

Текстиль для создания атмосферы

Еще один язык, на котором «говорит» квартира, — это текстиль, отметила дизайнер.

«Даже если у вас уже есть жалюзи, добавьте к ним два слоя штор: плотные ткани и вуаль придают интерьеру мягкость. Подушки, пледы, покрывала — недорогие и эффективные инструменты, которые позволяют менять настроение дома», — посоветовала Сизова.

Хорошо иметь два набора текстиля и чередовать их по сезонам. Например, зимой — плотные фактуры и теплые оттенки, летом — более легкие ткани и яркие цветовые акценты. Квартира будет постоянно «обновляться» без ремонта и лишних затрат.

«В нашем проекте мы используем еще один прием. Размещаем текстиль из одной коллекции в разных комнатах. Например, одинаковые шторы и интерьерные подушки в гостиной и спальне. Такой повтор задает единый ритм интерьеру квартиры, который воспринимается не как набор отдельных зон, а как единая жилая история», — пояснила дизайнер.

Как бороться с «сувенирным шумом»

Фигурки, рамки, магнитики из путешествий — такие мелочи хранят воспоминания, но в большом количестве создают ощущение хаоса. Лучший вариант — хранить их в коробке, пересматривая время от времени, как семейный фотоальбом, посоветовала Сизова.

Если же хочется сохранить часть сувениров на виду, разместите их, например, на красивом металлическом или зеркальном подносе. Это будет выглядеть как композиция, которая находится в определенном месте с определенной целью. Похожий прием можно использовать и с магнитами. Оставьте те, которые гармонируют между собой, и оформите их как небольшой арт-объект. Интерьер при этом останется «чистым», но сохранит индивидуальность и тепло личных историй.

«Комфорт не измеряется квадратными метрами и стоимостью ремонта. Он рождается из гармонии света, форм и других мелочей, которые отражают характер человека. Иногда достаточно поменять пару акцентов, и пространство начнет работать на вас», — заключила эксперт.

