По всем правилам: как «законсервировать» дачный дом на зиму

Как писал когда-то баснописец Иван Крылов, уж «зима катит в глаза»... До декабря, правда, синоптики обещают, что снег «на постоянку» не ляжет, но потихоньку, пока робко, он все же появляется. На самом деле снег, как всем известно, для сада — уютное, заботливое одеяло. Под ним растениям и их корешкам тепло и безопасно. А вот минусовые температуры при отсутствии снега представляют собой серьезную опасность. Правда, их пока по прогнозу тоже не ожидается, но кто знает! В любом случае этим стоит воспользоваться для того, чтобы завершить последние необходимые дела в саду и помочь участку и дому перезимовать достойно и с наименьшими потерями. Как это правильно сделать, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

И не будет «дело — труба»

Начнем с самого, наверное, важного, а именно труб и всех коммуникаций.

Их нужно утеплить, если вы хотя бы изредка, но планируете навещать дачу, для этого сейчас продается множество удобных, качественных материалов, в том числе специальные «подогреватели» труб, которые можно оставить включенными — они пожаробезопасны, а электроэнергии почти не «едят», — рассказывает сантехник Павел Баженов. — Например, кабель греющий саморегулирующийся предназначен для обогрева трубопроводов, водяных насосов, резервуаров и прочих емкостей. Если же вы оставляете дом до весны, главная задача — слить воду из сантехники. Можно влить в унитаз, например, стакан незамерзающей жидкости — эта несложная уловка поможет избежать серьезных неприятностей. Если есть вывод крана на улицу, слейте из него воду до конца и оставьте сам кран открытым (это важный, принципиальный момент!)

По словам Павла, сильно тратиться на утепление не придется.

Современные материалы — например, утеплитель для труб из вспененного полиэтилена — покупаются не на один сезон, а стоят на самом деле копейки. Вам нужно лишь определить, трубы какого диаметра вы планируете утеплять, и подобрать для них теплоизоляционные трубки нужного размера.

Этот утепляющий материал — легкий, симпатичный внешне, рассказывает Павел, а главное — удобный в работе:

Вдоль трубок сделан продольный разрез, что позволяет утеплять коммуникации за считаные секунды, даже не минуты.

Сад требует ухода

Работы по саду займут времени куда больше. Наш постоянный эксперт, кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна Виктор Горячев советует:

Несмотря на зарядившие в Подмосковье и Москве дожди, улучите «сухой» кусочек дня и побелите деревья. Этим вы спасете их от морозобоин. Белить стволы нужно на высоту вытянутой руки: только так можно добиться серьезного эффекта от этого действия.

Здоровый листовой опад можно отправлять в компост: к весне получите качественную почвосмесь! Если на листьях были замечены признаки грибных заболеваний, их лучше сжечь или закопать. Годами проверено: если вы по осени разроете, например, место, на которое в следующем году планируете посадить тыкву, и накидаете туда листьев, к весне они будут в полуперепревшем состоянии. Тыква на такой грядке будет ощущать себя принцессой, но не на горошине, а на настоящем троне!

Посадки, которые вы успели сделать, можно прикрыть тем же листовым опадом. Спасибо за такое одеяло скажет чеснок, а также посевы семенами.

Приношение красоте

Гендиректор Ландшафтного бюро «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова любит сажать растения, которые не нуждаются в сверхзаботе. И таких в средней полосе немало. Но если вы опасаетесь за свои розы, например, укутать их можно, но — чуть позже:

Розы очень страдают, если начинается прение, причем вреда оно приносит едва ли не больше, чем мороз.

Сортовые «королевы сада» сегодня не так капризны, как прежде. Многие переживают зиму и вообще без укрытия. А вот дельфиниум, например, очень боится талых вод: в полые трубки его стеблей попадает вода, затем наступает мороз, и растение буквально разрывает.

Чтобы избежать этого, — рассказывает Мария, — достаточно накрыть куртинку толстой картонкой, а сверху на нее надеть пластиковый горшок. Хосты прекрасно перезимуют и без укрытия. Если очень переживаете за своих любимцев, прикройте цветник лутрасилом или спанбондом.

Да, и не забудьте про прудик! Чтобы пластиковый водоем не треснул, на зиму в него опускают несколько поленьев. Дерево, «играя», не дает пластику перенапрячься и лопнуть.

Полезное приспособление

Много трудностей возникает у дачников с укрытием высокорослых растений, в частности хвойников. Им страшен не мороз, а снег, под тяжестью которого красивые шарообразные кусты, например, могут развалиться.

Когда растение невелико ростом, над ним без проблем создается аналог «вигвама» — шалаша. А что делать, когда оно стало уже таким высоким, что до макушки не дотянуться?

Простую и эффективную «приспособу» для этого придумал Михаил Никонов, большой любитель дачи.

Он сварил из арматуры «паука» — вершинку, к которой без труда подвязываются снизу палки для шалаша. Приспособление облегчает задачу — с ним накрыть даже высокие кусты можно и в одиночку.

«Паук» для хвойных

Возьмите 8 прямых прутов арматуры и 1 круглую арматуру — кольцо. Прямые прутики согните, чтобы каждый из них сформировал тупой угол. Соедините концы прутиков у кольцевого элемента и приварите, чтобы получился «паук».

Возьмите 8 плотных и крепких, не гнилых веток диаметром до 5 см каждая. Рассчитайте их длину так, чтобы вместе с «пауком» их длины хватило, чтобы укрыть ваше хвойное растение.

Вкопайте ветки в землю по периметру растения. С помощью обычных бытовых стяжек прикрепите к веткам «паука» сверху.

Затяните получившуюся над растением конструкцию с помощью плотных черных полиэтиленовых мешков, чтобы утеплить растение на зиму.

Как подготовить розы к зиме — в другом материале «Вечерней Москвы».