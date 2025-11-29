На маркетплейсах появились необычные елки-половинки: стоит ли их покупать

На маркетплейсах появились необычные елки-половинки. Продавцы презентуют товар как практичное решение для малогабаритных квартир. Узнаем, есть ли смысл переплачивать за такую елку, у дизайнера-декоратора Дианы Салаховой.

По словам эксперта, лучше приобрести обычную елку, но меньших размеров.

Половинчатая елка вживую будет смотреться совсем грустно — никакой густоты, мало игрушек. А ее стоимость начинается от 7000 рублей. За эту цену можно купить искусственную ель 180 сантиметров в высоту. Она будет смотреться гораздо интереснее и праздничнее, — добавляет декоратор в разговоре с «Вечерней Москвой».

Дизайнер отмечает, что новинку сложно назвать практичной. Есть варианты угловые и пристенные, но, например, для владельцев домашних животных такая конструкция будет еще более шаткой. Более того, пока непонятно, насколько качественны сами ветки — некоторые жалуются, что они осыпаются.

Подарков не влезет

Елка-половинка, как уверяют продавцы, — настоящее ноу-хау для маленьких квартир. Только вот много игрушек на такую «красавицу» не повесишь, да и коробки с подарками под «густые» ветви не влезут.

Цена: 7000 рублей.

Без шубы и колпака

Еще одна странная игрушка, найденная на просторах интернета, — голый дед-мороз, стыдливо прикрывающийся руками. Продавцы обещают, что такое украшение добавит оригинальности любому праздничному дереву.

Цена: 500 рублей.

Для фанатов сериалов

Очень комично выглядят акриловые елочные игрушки с изображением героев различных фильмов. Например, большим спросом пользуются украшения из фильма «Сумерки», на которых актеры «взбираются» по ели.

Цена: 310 рублей за 2 шт.

Женские ножки эльфа

Уже не первый год в сети высмеивают странную новогоднюю игрушку — нижнюю часть девушки-эльфа с двигающимися ногами. Она крепится на елку и работает за счет нажатия кнопки. В отзывах отмечают, что игрушка выглядит пошло и несуразно.

Цена: 1000 рублей.

Барбос с сюрпризом

Для любителей животных появились новогодние игрушки в виде кошечек и собачек, которые справляют нужду... снежинками. Пользователи в сети уже оценили такой необычный подход и стали массово скупать игрушки.

Цена: 510 рублей.

Чили перцы

Для тех, кто устал от классических гирлянд, продавцы придумали украшение в виде чилийских перцев с подсветкой. Многие пользователи в отзывах отмечают, что украшение быстро стало жертвой домашних питомцев и выглядит совсем не празднично.

Цена: 450 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Шаляпина, владелица бренда игрушек ручной работы:

Сейчас в тренде мягкие вязаные игрушки ручной работы, которые создают атмосферу тепла и уюта в доме. Мы изготавливаем игрушки на заказ, поэтому последний месяц часто получаем от клиентов просьбу сделать что-то в классической геометрии либо с использованием образов животных. В моде яркие цвета — красный, оранжевый, синий.

Как выбрать

Запах

Без резкого химического запаха.

Поверхность

Не должно быть сколов, трещин, острых краев, других видимых дефектов.

Детали

У стеклянных игрушек острые края должны быть закрыты колпачками.

Этикетка

Ищите на упаковке или самой игрушке этикетку с составом, производителем и информацией о безопасности, включая состав красок. Убедитесь, что краситель не содержит вредных веществ, таких как ртуть или свинец.

Безопасность

Если игрушки будут висеть на елке, которую украшают дети, выбирайте небьющиеся материалы.

Тип

Стеклянные выглядят изящно, но могут легко разбиться. Выбирайте их, если у вас нет детей и питомцев. Пластиковые более безопасны, но при покупке обращайте внимание на качество. Также сегодня становятся популярными варианты из дерева, переработанного пластика, биоразлагаемых компонентов.

Между тем, спрос на аренду новогодних елок, причем как искусственных, так и живых, в России вырос аж в пять раз. Помимо главного символа праздника в прокат начали брать и новогодний декор. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.