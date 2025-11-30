Роспотребнадзор дал совет, как продлить жизнь цветов

Роспотребнадзор дал советы о том, как продлить жизнь приобретенных цветов в вазах. В ведомстве подчеркнули, что покупать лучше цветы не с сухими стеблями и без признаков увядания листьев.

«Необходимо также удалить нижние листья, чтобы избежать гниения и неприятного запаха. Для продления жизни роз, тюльпанов и гвоздик добавьте щепотку сахара в воду», – рассказали в ведомстве РИА Новости.

Специалисты подчеркнули, что дольше простоят цветы с полураскрытыми бутонами. Цветы стоит сразу поставить в вазу с водой, избегать резких перепадов температуры. Стебли лучше сразу обрезать.

