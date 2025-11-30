Зачем класть в кошелек лавровый лист

Вы знали, что наши бабушки клали в кошелек лавровый лист? Казалось бы, странная привычка, но оказалось, что в ней есть практический смысл, о котором рассказывает Марина Жукова в своем блоге.

Кошельки и сумки — идеальные места для сбора влаги и неприятных запахов. То от конфеты пятно, то салфетку мокрую туда закинули. Лавровый лист принимает на себя лишнюю влагу, не давая появиться плесени, и устраняет неприятные запахи. Открываешь кошелек — и там уже легкий аромат.

Это еще и дешевый вариант по сравнению с саше. Сколько стоит пачка лаврового листа? Точно меньше аналогов с такими же функциями. И, к тому же, когда вы видите этот лист в кошельке, — вы получаете напоминание не спускать все деньги на ветер, а быть разумными.