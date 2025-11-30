Как правильно обустроить квартиру, если хочется завести собаку или кошку?

Ежегодно 30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Для многих это повод задуматься над тем, чтобы приютить у себя нового члена семьи — кошку или собаку. Но приводить питомца в неподготовленную квартиру может быть не только неполезно, но и опасно.

© ТАСС

Дом для собаки

Для того чтобы создать идеальный дом для собаки, нужно обращать внимание на безопасность питомца, его физические и эмоциональные потребности, а также на бытовые мелочи. Но обо всем по порядку.

Собака по размеру

В интервью ТАСС президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев объясняет, что большим собакам действительно может быть некомфортно в маленьких квартирах — это мнение ненадуманно.

Более того, эксперт подчеркнул, что некоторым животным не понравится жить даже в самых роскошных огромных апартаментах:

«Мы не советуем заводить крупных, гигантских и очень активных собак в квартире. Даже просторное жилье может оказаться тесным для тибетского мастифа, ньюфаундленда или овчарки — им довольно тесно в городских условиях. Ни лифты, ни даже современные собачьи площадки, ни дог-френдли кафе не ориентированы на их размеры».

Активным средним породам также может не нравиться в квартире, например, хаски и самоедам — им требуются достаточно интенсивные физические нагрузки, которые сложно обеспечить в четырех стенах.

Но некоторым собакам жизнь в городе обязательно придется по душе — это и мопсы, и французские бульдоги, и йоркширские терьеры. Главное — не забывать про регулярные прогулки и дрессировки.

Собакам нужно собственное место

Независимо от породы у собак (тех еще сонь, отдыхающих около 16 часов в сутки) должна быть собственная лежанка или мягкий домик. Важно, чтобы место было приподнято на 5-8 см над полом, чтобы питомец не страдал от сквозняков и холода, а сама лежанка располагалась в тихом, уединенном месте, где собака сможет спрятаться от домочадцев, если захочет. Рекомендуется брать лежанки из прочных и практичных тканей, например, велюра или мебельной рогожки. При этом размер места должен быть больше длины тела питомца от носа до кончика хвоста на 15-20 см.

«Безопасное и уютное место поможет собаке справляться со стрессом, например, если ее напугают звуки пылесоса или салютов», — замечает Голубев.

А тем хозяевам, которые подумывают о том, чтобы разрешить собаке спать на кровати, следует быть последовательными:

«Совместный сон несет некоторые гигиенические риски, но запретить мы его не можем. Но помните, что впоследствии отучить от этого животное будет очень трудно. Если питомец хоть раз поймет, что ему разрешили спать с хозяином, он будет проситься в кровать снова и снова», — добавляет кинолог.

Покупайте все необходимое заранее

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко советует хозяевам заранее подготовить все необходимое для питомца: это амуниция (поводок, шлейка, ошейник), миски, подстилку, пеленки, средства ухода за шерстью, когтями, зубами, лосьон для глаз. Для досуга — когнитивные игрушки и нюхательный коврик.

Кстати, кинолог рекомендует оставлять в постоянном доступе всего две игрушки: любимую мягкую и косточку на погрызть. А вот остальные, в особенности "умные", лучше убирать и регулярно чередовать, чтобы питомец не заскучал.

Важно учитывать особенности породы: высоконогим собакам, например, борзым, может потребоваться подставка под миски, которая поднимет их над землей — так питомцу будет удобнее есть и пить.

Безопасность дома

Мелких предметов не должно быть в свободном доступе: это и скрепки, и нитки, и провода, и хрупкие вещи. Марианна Онуфриенко предупреждает: собака может это проглотить или прокусить.

Нельзя забывать и о лекарствах, бытовой химии, человеческих продуктах, комнатных растениях — все это при попадании в организм питомца может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая отравления, аллергические реакции и даже летальный исход.

Вообще, средства для уборки лучше заменить на безопасные для животных: они не должны содержать алкилдиметилбензиламмония хлорид, изопропиловый спирт, аммиак, фенол и ряд других вредных химикатов. Допускается использование уксуса, форсированной перекиси водорода (AHP) и средства для мытья посуды.

И да, с появлением собаки убираться придется чаще: по словам Голубева, в среднем расписание такое: экспресс-уборка — ежедневно, полы — через день, генеральная — раз в неделю.

Дом для кошки

Кошки — территориальные животные, которые живут в трехмерном пространстве: им важна не только "горизонталь", но и "вертикаль" (поэтому, кстати, кошачьи так любят забираться на шкафы и стены). И хозяева должны это учитывать.

Необходимо обезопасить дом

Первое, о чем должен задумываться будущий хозяин кошки — как сделать так, чтобы любопытный питомец не пострадал. Для этого нужно обязательно установить специальные сетки "антикошка" на окна: аналоги против москитов не выдерживают вес питомца и рвутся. Онуфриенко предупреждает, это — то немногое, что может защитить питомца от падения из окна. Опасность для кошек также представляют незакрепленные полки и предметы, хрупкая посуда, неподходящая бытовая химия и некоторые токсичные растения, которые любят грызть некоторые питомцы (это, например, азалия, амариллис, бегония и другие).

Лучше всего от ядовитых цветов избавиться, но если такой возможности нет, PR-директор приюта "Муркоша" Янна Аврелина предлагает вешать горшки "в держателях на стены или изолировать в комнате, к которой у котика нет доступа".

Также в дом, куда вот-вот заедет кошка, необходимо купить: когтеточку (желательно несколько), минимум два лотка (чтобы питомец всегда мог сходить в чистый туалет), миски, лежанку и высокий игровой комплекс.

«Такие конструкции обычно состоят из лежанок, гамаков, когтеточек, а также многочисленных тоннелей и ступенек, — рассказывает доктор ветеринарных наук Онуфриенко. — Если нет возможности установить высокий и массивный игровой комплекс, можно создать многоуровневое пространство с помощью пары прочных и широких полок над спинкой дивана или столом. Даже невысокие, но продуманные уровни позволят кошке удовлетворять естественную потребность в использовании вертикальной территории и создадут комфортное укромное место, где она сможет отдыхать и контролировать обстановку».

Специалисты также рекомендуют обратить внимание на фонтаны-поилки — они способны повысить интерес питомцев, которые любят пить из-под крана, к воде. А обильное питье — прекрасная профилактика заболеваний мочевыделительной системы.

У кошки должно быть свое место

«Не каждая кошка захочет спать с хозяином, — замечает ветеринар Марианна Онуфриенко. — Режим, как у хозяина, соблюдают лишь единицы: вот они и предпочитают дремать где-нибудь поблизости. Все остальные кошки выбирают себе уголок, отталкиваясь от времени суток: днем — максимально укромный для восстановления сил в фазе глубокого сна; вечером — более обозримый для чуткого сна в быстрой фазе».

Вообще, кошки любят тесноту: им нравится засыпать в маленьких коробках и корзинах для белья. Само место должно быть мягким и теплым, главное — убедиться, что питомец не ест ворс.

Уборка важна

Кошачья шерсть притягивает пыль и сама по себе является аллергеном, поэтому в квартирах с котиками важно уделять внимание уборке. Полы рекомендуется мыть хотя бы один раз в два дня. При этом важно, чтобы средства для уборки были безопасными: без аммиака и фенола. Как отмечает Янна Аврелина, особую угрозу представляет отбеливатель:

«Его запах привлекает кошек, но малейшее попадание внутрь вызывает серьезные ожоги слизистых».

Но учитывая то, что сегодня существует множество безопасных для животных альтернатив, это — не проблема.

А что, если в доме живет несколько кошек?

Кошки — территориальные животные. Как объясняет Онуфриенко, кошки не любят "делиться" с другими животными, если питомцы не росли вместе с первых месяцев жизни. Ответственность хозяина — сделать так, чтобы у каждого питомца был собственный набор необходимых предметов: миски, лотки, лежанки и так далее.

В противном случае можно нарваться на неприятности: некоторые кошки начинают метить территорию (в том числе и вещи владельца), если в квартиру впускают еще одного неожиданного соседа.

Однако вне зависимости от того, какого питомца вы заводите, пока вы относитесь к нему с искренней заботой и любовью, он будет счастлив.